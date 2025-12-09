　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万800円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては144.90円高。出来高は2249枚となっている。

　TOPIX先物期近は3392.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.58ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50800　　　　　 -50　　　　2249
日経225mini 　　　　　　 50800　　　　　 -35　　　 29820
TOPIX先物 　　　　　　　3392.5　　　　　-1.5　　　　1903
JPX日経400先物　　　　　 30655　　　　　 -15　　　　 215
グロース指数先物　　　　　 665　　　　　　+0　　　　 145
東証REIT指数先物　　売買不成立

