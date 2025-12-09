日経225先物：9日19時＝50円安、5万800円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万800円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては144.90円高。出来高は2249枚となっている。
TOPIX先物期近は3392.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.58ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50800 -50 2249
日経225mini 50800 -35 29820
TOPIX先物 3392.5 -1.5 1903
JPX日経400先物 30655 -15 215
グロース指数先物 665 +0 145
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
