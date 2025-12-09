9日(火)は、あちらこちらで冷たい雨が降りました。そして10日(水)も各地で傘が必要になりそうです。



◆10日(水)午前9時の予想天気図

次第に高気圧と高気圧に挟まれた気圧の谷が近付いてきて、湿った空気が集まりやすくなるでしょう。上空の寒気の影響もあって大気の状態が不安定になり、断続的に雨や雪が降りそうです。



◆天気の移り変わり

9日(火)夜9時は、下越・佐渡を中心に平地では雨、山沿いでは雪が降るでしょう。ただ、夜間は上越と中越でも天気がくずれて、10日(水)朝も雨や雪の降るところが多くなるでしょう。そして、日中はまとまった雨雲がかかり、山沿いでも雨になるところが多くなりそうです。



一方、夕方以降は天気が回復に向かい、夜は晴れ間が出る見込みです。



◆今後の予想降雪量

9日(火)夜～10日(水)朝にかけて、上越の山沿いで最大5cm、中越と下越の山沿いで最大10cmの雪の降るところがあるでしょう。

山沿いでは、10日(水)朝は少し雪が積もっているところがありそうです。ただその後、10日(水)朝～夕方にかけては各地0cmの予想で、山沿いで雪になったとしても湿った雪で新たに積もる雪ではなさそうです。



ただし、今週末からは大雪になるところがありそうです。



◆週間予報

向こう一週間は、雨や雪の降る日が続くでしょう。とくに12日(金)ごろは、山沿いを中心に雪の降り方が強まり【警報級の大雪】になる可能性があります。



まとまった積雪の可能性がありますので、最新の予報を確認しつつ交通への影響に注意ください。