上戸彩が東京ディズニーランドに登場！『ズートピア2』の日本公開をお祝い
2025年12月5日、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の日本公開を記念して、主人公ジュディの日本版声優を務める上戸彩さんが、東京ディズニーランド(R)のスペシャルグリーティングに登場！手を振ってゲストに挨拶した。
【写真】上戸さんとジュディとニックはオープンカーに乗って登場！
『ズートピア2』の挿入歌「Zoo」が流れるなか、上戸さんとジュディとニックはオープンカーに乗って登場。アップテンポな音楽＆雰囲気にゲストからは歓声が上がり、3人は会場をぐるりと見回しながら手を振り返して応えていた。スペシャルグリーティングを終えた上戸さんは、「たくさんのゲストの笑顔を見て、こんな体験ができたことがうれしかったです。とても幸せな気持ちになりました」とコメントしている。
東京ディズニーリゾートでは、『ズートピア2』をイメージしたグッズやメニューも販売中だ。東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」、「ロイヤルストリート・ベランダ」、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」、そして東京ディズニーシー(R)の「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」、「ハドソンリバー・ハーベスト」には、カラフルな「チョコドーナツ」(450円)が登場している。これは、映画に出てくるドーナツをイメージしたものだそうで、オールドファッション風の生地にたっぷりのチョコがかかっているのがポイント！パステル調のスプレーチョコと、ジュディ、ニックが描かれた包材も目を引く。
また、東京ディズニーランドで12月25日(木)まで開催中のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」にもぜひ注目したい。『ズートピア2』の衣装を着たジュディとニックが見られるチャンスとなっている。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
