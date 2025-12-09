9日は、今年最後の「9の日」です。

長崎市の平和公園では被爆者らが座り込みを行いました。

被爆80年を経て、来年も核廃絶と平和に向け活動していく決意を新たにしました。

原爆がさく裂した午前11時2分。

長崎市の平和公園では、被爆者や修学旅行で訪れていた高校生ら約50人が、「長崎の鐘」を鳴らしました。

（被爆者 三田村 静子さん (83)）

「戦争で亡くなった人たちの苦しみ、今から平和で行こうという祈りを感じて鐘を鳴らした」

（被爆者 中村 キクヨさん (101)）

「きょうは1年の最後(の9日)で、真珠湾攻撃が12月8日に(あり)、その時犠牲になった人も多くいる。その人のためにも祈った」

太平洋戦争の口火を切った、1941年の真珠湾攻撃への思いを語る被爆者もいました。

午後には平和祈念像前で「反核9の日座り込み」も行われ、約100人が参加しました。

（被爆者 岩嵜 勇さん (84)）

「(被爆)80年を起点に、ノーベル平和賞に被団協が輝いたのを励みとして、委員のひとりとしてできることは行動していきたい」

（県平和運動センター 被爆者連絡協議会 川副 忠子議長 (81)）

「今年、被爆体験を新たに書いてくれた人が何人かいて、それを見たときに『まだ語りたい人がいるはず』と思った。そういう人たちを見つけて、聞いて、(記録を)残したい。継承とは残していくことだと思うので」

参加者は、去年の日本被団協のノーベル平和賞受賞や、今年の被爆80年を経て、来年も核廃絶と平和に向け活動していく決意を新たにしていました。