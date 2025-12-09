Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ5位の赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）。なかなかプラス域に戻れないチームの借金を、きれいに完済できるか。

【映像】ママ雀士・浅見、チームの“家計”を整えられるか

昨シーズンはレギュラーシーズンで、＋1000ポイント超えも達成し、順風満帆の日々を過ごしていたが、今シーズンは借金苦。なかなか返しきれず、また増えるの繰り返しだ。ようやく▲37.7まで減り、トップ1回で返済完了できる。ムードメーカー浅見の勝利でそれが果たされれば、あとはプラスを稼ぐだけだと士気もグイッと上がる。

6位・セガサミーフェニックスも、どん底状態からは抜け出したものの3ケタマイナスからの脱却に手こずっている。竹内元太（最高位戦）は急病のために入院した浅井堂岐（協会）のためにも、ここは是が非でもトップが取りはず。その思いが他の選手にも届けば、▲110.3というマイナスを一夜で消し去ることもできる。

8位・渋谷ABEMASも足踏み状態から、その先の一歩が出ない。3ケタマイナスを背負い続け、ふっと浮上したかと思えば逆戻り。なかなか落ち着いた日々を送れない。松本吉弘（協会）は、最も苦しい時期こそ抜け出した感はあるが、まだトップ3回分弱の負債がある。一気に半減させるほどの大トップで勢いをつけられるか。

首位を走るEX風林火山には、他の3人のような悩みはない。内川幸太郎（連盟）は個人でも3位で、1位の永井孝典（最高位戦）と2人でポイントを稼ぎまくっている。レギュラーシーズンの先にも戦いは続くだけに、取れるポイントは1ポイントでも多く取りに行く。

【12月9日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人11位 ＋89.0

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人3位 ＋202.8

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人34位 ▲154.0

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人14位 ＋73.7

【12月8日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋620.2（56/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋439.5（58/120）

3位 BEAST X ＋146.0（58/120）

4位 U-NEXT Pirates ▲13.0（60/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲37.7（54/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲110.3（56/120）

7位 TEAM雷電 ▲135.0（56/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲154.2（58/120）

9位 EARTH JETS ▲263.9（58/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

