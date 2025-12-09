地震の揺れが大きかった青森では、今夜からあすの朝にかけて雪が降りやすくなりそうです。落ち着かない状況が続くと思いますが、暖かくしてお過ごしください。

あすは朝まで寒気の影響で、北海道や東北では雪が降り、風も強く吹雪く所もありそうです。日中は一時的に寒気が抜けるので、雪や雨の止む所が多いでしょう。一方、関東から九州は高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。降水確率も0％の所がほとんどで、雨は一滴も降らないでしょう。空気の乾燥が続くので、火の取り扱いに注意してください。

あす朝の気温は、けさより低くなる所が多いでしょう。青森は氷点下1℃、東京は4℃、岡山は1℃まで下がって冷え込みそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 1℃ 釧路： 2℃

青森 ： 3℃ 盛岡： 5℃

仙台 ： 9℃ 新潟： 8℃

長野 ： 7℃ 金沢：11℃

名古屋：14℃ 東京：14℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：14℃ 松江：14℃

高知 ：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：18℃ 那覇：25℃

あさって木曜日からは一段と強い寒気が流れ込み、日本海側は山沿い中心に大雪になる所がありそうです。土曜日から日曜日は低気圧が発達するため、広範囲で荒れた天気になるおそれがあります。寒気も強いので、日曜日は東日本の内陸部でも雪が交じる所がありそうです。今週は次から次に寒気が流れ込むため、この時期らしい寒さとなり、週末は真冬の寒さになる所もあるでしょう。