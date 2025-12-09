青森県東方沖地震…JR八戸線の被害状況が公開 生々しい写真…「これは仕方ない」「でも折れなかった。凄いぞ八戸線の施工業者！」
青森県東方沖を震源とする大きな地震が、8日午後11時15分ごろ発生。JR東日本盛岡支社は9日、地震の影響で高架橋に大きな被害が出ていると明らかにした。
【写真】青森県東方沖地震、深刻な被害の様子「運転再開できることを願います」
「JR八戸線本八戸駅〜小中野駅間は、12月08日（月）に発生した青森県東方沖を震源とする地震の影響により、高架橋に大きな被害が確認されております。現在、引き続き現地での調査を進めており、復旧の見通しが立ち次第、改めてお知らせします」と伝え、被害の様子がわかる写真も掲載した。
当面の間、八戸駅〜久慈駅間の全列車を運休とする。「運休区間にかかる代行輸送は行いません。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけします」とつづった。
「JR東日本【東北エリア】運行情報 」のXカウントにも写真を投稿。地震で受けたダメージが生々しく写っている。、
これに対して「見事に座屈してますね」「これは仕方ない」「でも折れなかった。凄いぞ八戸線の施工業者！」「どうか安全に復旧工事が行われ、運転再開できることを願います」など、心配の声が多数寄せられている。
