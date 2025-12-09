お笑いコンビ「クマムシ」の佐藤大樹さんが自身のインスタグラムを更新。100日で10キロダイエットしてから9か月、トレーニングで筋骨隆々となった姿を公開しました。



【写真を見る】【 クマムシ・佐藤大樹 】 「もりもり食べて筋トレを9ヶ月」「体が大きくなった気が」 肉体改造中の姿 「また腹筋みえるまで絞るか、もっと身体をデカくするのを目指すか悩み中」



佐藤さんは、1年ほど前にトレーニングを開始。３月３０日のインスタグラムの投稿では100日で-10kgのダイエットに成功した姿を公開していました。





それから約9か月、佐藤さんはムキムキとなった現在の体型について、「トレーニング本格的にはじめて約一年 100日で10キロダイエットした後、今度は毎日もりもり食べて筋トレを9ヶ月続けたのですが身体が大きくなった気がします」と綴っています。





佐藤さんは筋肉が増えたことで、「今の体重は始める前とほぼ変わらないけど見た目がぜんぜん違う！」と綴り、体重はトレーニングを始める前と変わらないことを明かしています。





今後の筋トレについては、「また腹筋みえるまで絞るか、もっと身体をデカくするのを目指すか悩み中」とのこと。





そして、「より重いものが持てるようになったり、見た目が変わってきたりお笑いと違って頑張った分だけ必ず結果でてくれるから筋トレ楽しい」と、筋トレの魅力を語っています。







【担当：芸能情報ステーション】