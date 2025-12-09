¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿Í¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤ò³ÍÆÀ¡¡21Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é6±¦ÏÓ¡¡¾¾±º·ÄÅÍ¤È¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É
º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿Í¤ÎµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ïµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï¿·³ã¤Îº´ÅÏ¹â¤«¤é¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢21Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É1·³ÄÌ»»73»î¹ç¤Ç5¾¡7ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢11¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£µð¿ÍµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ÏËÍ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾±º¤ÏµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô½Ð¿È¤Ç¾®³Ø1Ç¯¤Î»þ¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òÈïºÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ËÅ¾µï¤·¡¢ÌîµåÎ±³Ø¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¤«¤é21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡£ÄÌ»»6»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢0¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦40¡£º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÆÃÏ¤È¤Ï¡È¼Â¼Á¥È¥ì¡¼¥É¡É¤Î·Á¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£