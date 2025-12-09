市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

被災地復興を文化の面から盛り上げようと、日本の最高峰の美術作品が金沢に集結しました。特別展「ひと、能登、アート。」が、石川県立美術館を皮切りに、金沢市内で開かれています。



市川：

9日から金沢市の国立工芸館でも、展示がスタートしました。





野口さん：13日からは金沢21世紀美術館でも展示が始まり、初の3館同時開催が実現します。美の名品で心を潤し、復興3年目の力にしたいですね。そこで、きょうのテーマはこちら。

野口さん：

「ひと、能登、アート。復興を呼ぶ美の力」。

今回は、東京国立博物館が呼び掛けて、都内を中心に約30の文化施設や個人が所有する国宝、重要文化財など86点が展示されます。石川県立美術館では、躍動感のある筆遣いで力強く神々が描かれた尾形光琳の重要文化財「風神雷神図屏風」をはじめ、雪舟の代表作の国宝「秋冬山水図」、人気の高い菱川師宣の「見返り美人図」、明治の洋画を代表する黒田清輝の「湖畔」など、一度は教科書や切手などで見た覚えのある作品が並んでいます。



市川：

時代を超えた歴史的名作揃いで、どれか一つでもあれば、入館者がどっと訪れそうですね。



野口さん：

日本の美術史のエッセンスが詰まったと言っていい濃い内容です。9日に開幕した国立工芸館では、平安時代に作られた国宝「秋草文壺」。私も先ほど見てきましたが、表面にススキなどが流れるように刻まれていて、陶磁器史上、極めて価値が高いと言われます。13日から開かれる金沢21世紀美術館では、横尾忠則さんの新作をはじめ、金沢美大で学んだアニメ監督の細田守さんの「おおかみこどもの雨と雪」のグラフィックも展示されます。



市川：

それぞれ、工芸、アートの美術館としての特徴を生かした内容になりますね。



野口さん：

では、1つ目の、目からウロコです。「3つの美の殿堂 展示環境も最高峰」。

野口さん：

今回の特別展の大きな特徴としては、金沢中心部の3つの美術館が初めてタッグを組んで共同開催することです。これだけの名品を展示するとなると、古いものも多いだけに、傷みやすい作品をしっかり守るため、照明や温度、湿度などに繊細な配慮が必要です。安心して貸し出せる展示環境が整った美術館が、兼六園周辺の至近距離に3つ揃っているという、文化都市としての金沢の質の高さが、特別展の開催を可能にしたと思います。

工芸館と金沢21世紀美術館は3月1日まで開催ですが、石川県立美術館の展示は今月21日までです。



市川：

13日から21日までの9日間が、3つの美術館を巡りながら最高峰の美との対話ができる、ぜいたくで貴重な時間になりますね。



野口さん：

では、2つ目の目からウロコです。「能登の文化復興 動き出す3年目」。

野口さん：

能登の復興は、建物や道路などのハードな部分は少しずつ整ってきて、復興3年目となる来年は、文化の復興も動き出す次のフェーズに来ていると思います。



野口さん：

古くから能登は、文化の発信地でもありました。今回の特別展でも、屏風が展示されている巨匠・長谷川等伯の出身地でもあり、輪島塗をはじめ珠洲焼など工芸のクオリティも高いです。

市川：

アートの祭典・奥能登国際芸術祭にも多くの人が訪れましたよね。



野口さん：

創造的復興の柱として、輪島塗の若手の人材を育成する新たな施設の建設構想もあります。来年はこうしたソフトな文化復興の動きにも、本格的にエンジンをかけたいですね。



市川：

そのプロローグとして「ひと、能登、アート」のような特別展が開かれることは意義深いですね。

野口さん：

実は特別展に尽力した東京国立博物館のスタッフの中には、文化財レスキューの一員として、被災した文化財の救出にあたった人もいます。参加した人には、災害が発生した時に、いかに貴重な文化財を守るか、重い課題を肌で感じ取る貴重な経験になったようです。そうして見ると、今回の特別展では、大災害から文化を復興する上で、美術の果たす役割の大きさと被災地への心の支援の大切さも感じ取れると思います。ぜひ足を運んでいただきたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。