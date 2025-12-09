Image:Amazon.co.jp

本日2025年12月9日は、持ち運びと充電効率を極めたUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル 100W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 (ホワイト) 1,302円 （31%オフ） Amazonで見る PR PR

4段階の長さに調節可能。UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル 100W」が1,302円で登場

UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル 100W」が31%オフ。

36cmから最大100cmまで、4段階（36cm、60cm、82cm、100cm）の長さに調節できる充電器がお買い得です。

巻き取り式のUSB-Cケーブルが2本ある「両引き設計」を採用。必要な長さに引っ張って固定し、もう一度軽く引っ張るとスムーズに収納が可能です。

ケーブルが絡まりづらいのもポイント。充電アイテムを減らしてくれるだけでなく、デスク上のごちゃつきを解消してスッキリとした作業環境を実現できますよ。

最大100W出力で急速充電が可能。E-Markerチップ内蔵で過熱や過電流から大切な機器を守ります

USB PD 3.0に対応しており、最大100W出力で急速充電OK。スマホもノートPCもスマートに充電できて便利です。

高性能なE-Markerチップを内蔵。接続した機器に応じて適切な電圧と電流を自動調整し、高出力でも安全に充電できますよ。

シンプルなデザインながら高級感のある質感で、どんなインテリアにもスッと馴染みます。

耐久性に優れたUSB-Cケーブルを採用。コンパクトボディで外出先への持ち運びもラクラク

巻き取り式のUSB-Cケーブルは、25000回以上の巻き取りテストに合格した高耐久素材を使用。長く愛用できるのは嬉しいですね。

本体は直径60mmとコンパクトボディ。カバンに入れて持ち運んでもかさばりません。

携帯性と高性能を両立した充電アイテムがあれば、日常使いから旅行、出張まで幅広いシーンで充電が快適になりますよ。

Source: Amazon.co.jp