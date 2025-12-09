【「マインクラフト」Mounts of Mayhem】 12月10日 配信予定

　Mojang Studiosは、サンドボックスゲーム「マインクラフト」において、アップデート「Mounts of Mayhem(マウント・オブ・メイヘム)」を12月10日に実施する。

　本アップデートは乗り物や騎乗可能なモブであるマウントにフォーカスしたもので、新たなマウントの登場やマウントに乗ってのバトルなどが実装される。

　新たなマウントにはパーチド、ゾンビオウムガイ、ゾンビホースなどが登場する。

　また新しい武器として槍が登場する。2つの攻撃方法があり、突き攻撃とチャージ攻撃がある。チャージ攻撃は早いほど与えるダメージが大きくなる仕様となっている。

