【「マインクラフト」Mounts of Mayhem】 12月10日 配信予定

Mojang Studiosは、サンドボックスゲーム「マインクラフト」において、アップデート「Mounts of Mayhem(マウント・オブ・メイヘム)」を12月10日に実施する。

本アップデートは乗り物や騎乗可能なモブであるマウントにフォーカスしたもので、新たなマウントの登場やマウントに乗ってのバトルなどが実装される。

新たなマウントにはパーチド、ゾンビオウムガイ、ゾンビホースなどが登場する。

また新しい武器として槍が登場する。2つの攻撃方法があり、突き攻撃とチャージ攻撃がある。チャージ攻撃は早いほど与えるダメージが大きくなる仕様となっている。

Mounts of Mayhem (マウント・オブ・メイヘム)

12月10日(日本時間) にリリース決定！🥳



新たな脅威🚨

🏜️ 砂漠ではラクダハスクにパーチド

🤿 水中にはゾンビオウムガイ

🌲 森林や平原はゾンビホースと騎乗したゾンビ！



新武器の槍を手にこの戦いに挑みましょう！



詳細は🔽https://t.co/Gofc7R56bO pic.twitter.com/q4SWIr6dPr - マインクラフト 日本公式 / Minecraft Japan (@minecraftjapan) November 27, 2025

