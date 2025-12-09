Image: REDMAGIC

開発競争の最先端！

いまスマートフォンで熱い注目を集めている分野って、Samsung（サムスン）も参戦してきた三つ折りスマホでしょう。しかし、ユーザーエクスペリエンスで考えるならば、もっとも注目すべきなのはゲーミングスマホかもしれません。

水冷システムまで駆使！

パソコンにはゲーミングPCというジャンルがあります。ゴリゴリにパワフルなゲームをも動かせるハイスペックが特徴。そのスマートフォン版ともいうべきモデルをリリースし続けてきたREDMAGICのブランドから、新技術を搭載してさらにパワーアップした「REDMAGIC 11 Pro」が発売中です。

Image: REDMAGIC

Qualcomm（クアルコム）が開発したSnapdragon 8 Elite Gen 5チップは、Apple（アップル）のiPhone 17 Proに採用されているA19 Proチップをも凌駕するのでは、という評価があるなか、ハイパフォーマンスゆえ異常に熱を帯びる問題への対処が課題でした。REDMAGIC 11 Proは、サーバなどに搭載される水冷システムを装備し、真っ向勝負をかけてきました。

パワフルすぎてスマホ本体が熱くなる問題と闘うべく、これまでも冷却効率を高める複合液体金属やICE-X冷却システムを備えたREDMAGICシリーズが開発されてきました。最新のREDMAGIC 11 Proにおいては、ポンプで液体を循環させる水冷機構まで搭載。ハイスペックながら、北米では750ドル（約11万6000円）から購入できるようになっています。

各社の工夫が詰まってる！

ゲーミングスマホに分類されるモデルは、決して低価格ではありません。でも、AppleやSamsungなどのハイエンドモデルと比べるなら、まだ手が届きやすい価格帯。そこにゲーマーをうならせるべく、各社の工夫が詰め込まれたモデルに仕上がっています。

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

Asusの「ROG Phone 9」は、オーバークロックされたSnapdragon 8 Eliteチップを採用しています。当然ながら、放熱が最大の課題でもあり、外付けの冷却ユニットまで用意されたゲーミングスマホに。高性能なAndroidスマートフォンがほしいというユーザーにも、なかなかの1台でしょう。

Image: OnePlus

ゲーミングスマホとして売り出されはしないものの、OnePlusが来年リリースする「OnePlus 16」にも注目が集まっています。7,300mAhというドデカいバッテリー容量で驚かせてくれた「OnePlus 15」の後継機種として、最新スナドラチップを搭載し、ゲームパフォーマンスに特化する「OP Gaming Core」の最新コアが採用される予定。ここにフレームごとのレンダリング向上を図る「HyperRendering」の技術を組み合わせ、ゲーマーを満足させる性能に仕上げられると期待されています。

ほかにも、AYANEOから特殊ボタンを備えるゲーミングスマホが出る予告があったり、今後の新製品をめぐるニュースは豊富です。惜しむらくは、ゲーム機の大ヒットを支えるゲームソフトがあるように、こうしたゲーミングスマホならではの秀逸ゲームが登場するにいたっていないことでしょうか？ これから対応ソフトまわりも盛り上がってくるといいですよね。