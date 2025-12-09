

郄野真央デジタル写真集『恋の温度が1℃上がった瞬間』（撮影／小塚毅之）





2025年3月に芸能界へ舞い降りて鮮烈なグラビアデビューを果たした郄野真央。わずか9ヵ月間で週プレに4度登場し、2025年12月8日発売の『週刊プレイボーイNo.51』では、ついに待望の初ソロ表紙を飾るまでに成長しました。最新デジタル写真集『恋の温度が1℃上がった瞬間』にはアザーカットを収録。福岡ロケで魅せたかわいさと色香をたっぷりご堪能いただけます。

そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「郄野真央特集」ページを公開中です。【週プレ グラジャパ！】で発売中の郄野さんのデジタル写真集をまとめてチェックしちゃいましょう！

＊＊＊

郄野真央デジタル写真集『恋の温度が1℃上がった瞬間』（撮影／小塚毅之）



郄野真央デジタル写真集『恋のバロメーターは爆上がり』（撮影／LUCKMAN）





週プレに初登場したのは2025年3月。話題の芸能事務所「seju」の大型新人として、初仕事にして初めてのグラビアに挑戦していただきました。

イチゴを片手に見せる笑顔がかわいらしい。柔らかそうな白い肌に、ふんわりとしたオーラ。素朴さの奥に感じるポテンシャルに、まさに"恋のバロメーターは爆上がり"。彼女のこと、まだよく分からないけど、なんだかとっても気になる存在。そんなふうに感じた読者の方も多いと思います。ド新人ながら、こちらのグラビアは大反響！ 夢への一歩を踏み出しました。



郄野真央デジタル写真集『男ならきっと、好きに決まってる』（撮影／岡本武志）





2025年3月の初登場に続き、同年6月に2度目の登場。前回から雰囲気をガラッと変えて、レトロな和テイストのイメージで撮影。海や和室で、清楚なのに大胆なメリハリボディという反則級のギャップを惜しみなく見せてくれています。

夏の海で誰よりも視線をさらっていながら、そんなことにまったく気づいていなくて、どこまでも無邪気で無防備。それでいて、笑ったときに顔を出すえくぼがズルいほどかわいい。隙だらけで目のやり場に困るほど魅力を振りまいている女のコなんて......男子はみんな好きだよね！？



郄野真央デジタル写真集『ガチ恋不可避〜prologue〜』（撮影／桑島智輝）





9月には早くも3度目の登場！ 100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」にも初登場し、さらにファンを魅了するのでありました。

こちらのグラビアは、宮崎県と鹿児島県でロケを実施。豊かな自然に囲まれて、いつも以上に伸び伸びと、解放的な笑顔でたっぷりと癒しを届けてくれています。数ヶ月の間に何度もグラビアを通してお会いすることで、少しずつ、素顔が垣間見えるようになってきたような気もする。もちろん、笑顔のイメージは変わらないのだけれど......。ページをめくるたびに表情を変えていく彼女の姿に、心ときめかずにはいられない。魅力的すぎる彼女に、誰もがガチ恋不可避！



郄野真央デジタル写真集『恋の温度が1℃上がった瞬間』（撮影／小塚毅之）





そしてこのたび、ついに週プレ初表紙に登場！ わずか9ヶ月もの間に4度登場しているだけでもスゴいのに、年の瀬に、まさかの初ソロ表紙にまで登り詰めてしまうなんて！ 撮影は福岡で。水着姿はもちろんのこと、中洲の屋台で見せる食いしん坊な姿には、思わずキュンキュンが止まらない！ 会うたびに、かわいさも色香も更新していく、その最新撮り下ろしを存分にご堪能あれ。

＊＊＊

郄野真央特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/289】

