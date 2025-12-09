Vol.156-2

本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はマイクロソフトとASUSが共同開発したポータブルゲーミングPCの話題。携帯ゲーム機ではなくゲーミングPCを選んだ理由とは何か。

今月の注目アイテム

ASUS・マイクロソフト

ROG Xbox Ally

8万9800円（税込）

↑Windowsをゲーム向けに最適化した「ROG Xbox Ally」シリーズ。

ASUSとマイクロソフトが共同開発して発売した「ROG Xbox Ally」シリーズは、いわゆるポータブルゲーミングPCだ。昨今のPC向けプロセッサーの性能向上を受け、“デスクトップPCほどの性能はないが、画面解像度を下げればグラフィック性能を求めるゲームでも遊べる”という建て付けの製品だが、ライバルは数多い。

もともとこの種の製品は、AMDのプロセッサーである「Ryzen」シリーズの内蔵GPU高性能化によって実現された部分がある。

PlayStation 5やXbox Series Xのようなゲーム専用機も、AMDのRyzenをベースとしたプロセッサーを使っている。こちらは使える電力や放熱設計の意味でポータブル機とは一線を画した性能を持っているが、技術的には、一般のノートPC向けやポータブルゲーミングPC向けも同じ系統である。

結果として、ポータブルゲーミングPCが作りやすくなり、じわじわとニーズが上がってきた……という部分が大きい。

そのなかでも、今回発売された製品のうち、上位モデルに当たる「ROG Xbox Ally X」は、性能面で一歩先に出た印象が強い。下位機種のROG Xbox Allyに比べ倍近い性能を持ち、「モンスターハンターワイルズ」のようなグラフィック処理が重いゲームでも楽しめる。

ROG Xbox Ally Xは「Ryzen AI Z2 Extreme」というプロセッサーを使っており、これがCPU・GPUともに最新の世代であるから性能が高い、ということでもある。AMDには「Ryzen AI Max」という、よりGPU性能が高いプロセッサーも存在する。そして、それを使ったゲーミングPCも出てきてはいるが、バッテリー動作を前提とした消費電力の面を考えると、現状ではRyzen AI Z2 Extremeがベストな選択肢だ。

この種の製品では、PCゲームプラットフォーム「Steam」を運営するValveが販売する「Steam Deck」が強い。OSとしてWindowsを搭載していないためそのライセンス料がカットできること、同一仕様の製品を量産することなどから価格が他製品より安い（有機ELを搭載した現行製品で8万4800円〜）ことが理由だろう。

ROG Xbox Ally Xは高性能な分13万9800円と高くなるが、下位モデルのROG Xbox Allyは8万9800円と価格を下げている。理由は、プロセッサーに使われている技術が古いため。「それなら上位機種を」と考えたくなる。確かに筆者としても上位機種がおすすめだ。

だが、ROG Xbox Allyの性能はライバルのSteam Deckとほぼ同じであり、価格差は5000円しかない。Windowsのアプリが確実に動いて、いざというときには普通のPCとしても使えるのでSteam Deckよりこちらを……という戦略なのだろう。

これらのことからおわかりのように、マイクロソフトはSteamを強く意識している。PCの上ではマイクロソフトのストアもSteamも使えて共存している形だが、同社の戦略がゲーム専用機だけでなく、いかに“PCでもXbox”をアピールするか、という状況になっているのは間違いない。

それはどういうことなのか？ その点は次回解説する。

