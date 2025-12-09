ハウステンボスの春はミッフィーづくし！限定パレードや花畑の絶景で“史上最高の華やかさ”届ける
【女子旅プレス＝2025/12/09】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、日本最大級のミッフィーイベント「ミッフィーセレブレーション」を、2026年2月27日（金）から2026年6月28日（日）まで開催。パレードに「くまのボリス」と「ぶたのグランティ」が初登場するほか、ヨーロッパの街並みが春の花々で彩られ、全体が祝祭感に包まれる。
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を記念した「ミッフィーセレブレーション」。
イベントの目玉となる「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」が、今春一層華やかにパワーアップする。ミッフィーとメラニーに加え、ボリスとグランティが初参加し、季節の花々に彩られた新デザインのフロートとともに場内を巡る。
パレードはアムステルダムシティで一時停止し、フロートから降りたキャラクターやダンサーがゲストと一体になってダンスやフォトタイムを楽しむ演出も用意されている。キャラクターが織りなすかわいらしい世界観と場内に響く音楽の演出が重なり、歓迎ムードあふれる高揚感を体験できる。
イベント期間中、アムステルダムシティの中心に広がる花の広場が、まるで絵本の世界のような「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」に変身。色鮮やかな花々が咲き誇る広場は、絵本の世界をモチーフにしたフォトパネルや、ミッフィーが顔を覗かせるフラワータワーで装飾される。
異国情緒あふれる風景とミッフィーのコラボレーションは、どこを切り取っても写真映えする春限定の空間となる。
さらに期間中は、ミッフィーとメラニーによる特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も実施。色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで繰り広げられる音楽とダンスのパフォーマンスは、まるで絵本の中に入り込んだような没入感を味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
◆ボリスとグランティが初参加「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」
世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を記念した「ミッフィーセレブレーション」。
パレードはアムステルダムシティで一時停止し、フロートから降りたキャラクターやダンサーがゲストと一体になってダンスやフォトタイムを楽しむ演出も用意されている。キャラクターが織りなすかわいらしい世界観と場内に響く音楽の演出が重なり、歓迎ムードあふれる高揚感を体験できる。
◆春限定の“ミッフィー×花”の絶景＆心ときめく特別ショー
イベント期間中、アムステルダムシティの中心に広がる花の広場が、まるで絵本の世界のような「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」に変身。色鮮やかな花々が咲き誇る広場は、絵本の世界をモチーフにしたフォトパネルや、ミッフィーが顔を覗かせるフラワータワーで装飾される。
異国情緒あふれる風景とミッフィーのコラボレーションは、どこを切り取っても写真映えする春限定の空間となる。
さらに期間中は、ミッフィーとメラニーによる特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も実施。色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで繰り広げられる音楽とダンスのパフォーマンスは、まるで絵本の中に入り込んだような没入感を味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】