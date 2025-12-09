動物病院に連れられてきた子猫さんは、キャリーバッグから外に出ると、放心状態で、処置の間ずっと大人しくしていたのだとか。動画は13万回以上も再生され、「よく頑張ったー！いい子だー」「お利口さんでした！ ご褒美あげてね～」とのコメントが集まっています。

【動画：動物病院の診察台に乗る子猫→不安そうな表情を浮かべていて…予想をはるかに超える『放心状態』】

動物病院にやってきた子猫

TikTokアカウント「ぼくらんたん」さまに登場した、子猫のらんたんくん。この日は、飼い主さんに連れられて、動物病院に行ったのだとか。キャリーバッグから出てきたらんたんくんは、不安そうな表情。

動物病院のスタッフさんに抱かれているらんたんくんのしっぽは、後ろ足の間でくるんと丸くなっています。これから何をされるのかわからないので怖くなってしまっている様子だったとのこと。

いよいよ処置スタート

診察台の上に乗せてもらい、お尻の穴に体温計を挿して、体温を測ってもらったのだとか。らんたんくんは、大人しくしていて、とてもお利口さんだったとのこと。

目を大きく見開いて、頑張って耐えている様子のらんたんくん。飼い主さんには、放心状態のように見えたとのこと。じっとただ早く終わることを願っているような表情をしています。

注射中は無の境地

体温を測った後は、スタッフの方に抱っこしてもらいながら注射を受けたとのこと。らんたんくんは、注射されている間、両手両足をだらんと垂らしたまま、無の状態で動かずにいたのだとか。

放心状態とはいえ、大人しくておりこうさんだと、コメント欄にはたくさんの激励の言葉が寄せられています。心の中では怖い気持ちがあっても、暴れずにいるのはえらいですね。

動物病院で放心状態になっているらんたんくんの姿は、TikTokで13万回以上も再生され、「なんて可愛いいの～。お利口さんだったね。抱っこしたいにゃあ～」「賢いネコちゃんですね」「凄いお利口さん」「凄い！声も出さない！強過ぎる⁈」「なくことも忘れるくらい放心してたのかな。病気せんと大きくなれよーw」「痛がらないの偉いね」「最後の「なんだったの...?」みたいなお顔が可愛い」「いっぱいいっぱい 褒めてあげてくださいね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「ぼくらんたん」さまには、らんたんくんの成長記録が投稿されています。無防備に眠る姿や、元気いっぱいに遊ぶ可愛らしい姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼくらんたん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。