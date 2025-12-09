「週4で同じパンツ」はもう卒業！【ROPÉ PICNIC】40・50代の1軍候補！「おすすめパンツ」

毎日の服選びの時に、ついつい手が伸びる“いつものパンツ”。楽ちんだし穿きなれているけれど、そろそろ新鮮さも取り入れたい……。そんな人は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のパンツをチェックしてみて。上品さとカジュアルさのバランスがちょうどよく、大人女性のデイリーコーデに自然となじみそう。今回は、マンネリ気味のコーデに少し変化をつけてくれそうなパンツをご紹介します。

季節感漂う、ウール調ワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクウエストタックセミワイドパンツ」\5,489（税込）

タック入りのワイドパンツは、すとんと落ちるシルエットとセンタープレスできれいめな印象。ワイドなシルエットでもダボっと見えにくく上品にまとまります。ウール調の素材で、季節感もプラス。あたたかみのあるベージュ系は、落ち着いた雰囲気もあり大人世代のきれいめカジュアルコーデにもぴったり。きちんと感もあるので、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

クラシックな雰囲気のツイード風テーパード

【ROPÉ PICNIC】「スリートーンツイードテーパードパンツ」\5,489（税込・セール価格）

きれいめなシルエットが魅力のテーパードパンツ。ウエストボタンが中央ではなく、少しサイドに寄っているのがさりげないデザインポイント。小ぶりのメタル調ボタンが上品さを引き立ててくれます。ツイード風の素材でクラシックな雰囲気も。セットアップ対応アイテムなので、同素材のジャケットと合わせればセレモニーシーンにも使えそう。きれいめはもちろん、カジュアルなトップスとも好相性で、幅広いコーデを楽しめそうです。

きれいめ素材で上品にはけるベイカーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ベイカーワイドパンツ」\4,499（税込）

大きめポケットがアクセントになったベイカーパンツは、きれいめな素材感とすっきりとしたシルエットでラフすぎないのがポイントです。センタープレスがきちんと感をプラスし、お仕事シーンにも使えそう。ややワイドなシルエットで脚のラインを拾いにくく、ウエストの後ろ側がゴム仕様なので楽にはけそうなのも嬉しいところ。カジュアルすぎず、きれいめすぎないバランスで、大人女性のデイリーコーデに取り入れやすそう。

コーデに変化を出せそうなきれいめハーフパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ウエストタックハーフパンツ」\3,993（税込・セール価格）

ほんのりAラインシルエットのハーフパンツは、きれいめなデザインで少年っぽくなりにくく、ミドル世代にも似合う上品な印象に。ロングブーツやタイツを合わせて、季節感のあるコーディネートを楽しめそう。ほどよい丈で普段はロング丈のパンツやスカートを選ぶ人でも挑戦しやすそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N