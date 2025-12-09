キッチンで加湿器を使っていたら、近くで猫がお座りをして…？猫と加湿器のまさかのコラボが笑えると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17.8万件を超える高評価がつき、「沸騰してる笑」「なんてことでしょうw♡奇跡の瞬間可愛すぎます♡」といった声があがりました。

気品あふれるツバキちゃん

Instagramアカウント「@hanatubamomo」に投稿されたのは、三毛猫の「ツバキ」ちゃんが、加湿器の近くでお座りをしている様子をおさめた動画です。

長女のキジ白「ハナ」ちゃん、三女の茶トラ「モモ」ちゃん、そして四女の白猫「ナデシコ」ちゃんと暮らす、4姉妹の次女であるツバキちゃん。とくにナデシコちゃんと仲良しで、寄り添っていたり、ふんわりとにゃんプロをしたりと、一緒にいる姿がよく見られるのだそう。

猫型加湿器♡

そんなツバキちゃんは冬のある日、キッチンカウンターの近くで、お座りをしていたのだとか。その日はキッチンで加湿器を使用しており、ちょうど後ろで蒸気が立ち上っていたため、まるでツバキちゃんの頭から湯気が出ているかのような光景になってしまったといいます。

蒸気が立ち上る中で目を見開いている姿は、怒りが爆発しているようにも見え、次第に眠そうに目を細めると、まるで猫型加湿器のようにも見えたそう。こんなに可愛らしい加湿器なら、ぜひ一家に一台欲しくなってしまいます。

滝行？

また別の日には、お水を飲もうとしていたのか、ツバキちゃんがキッチンの蛇口の近くで頭を下げていたそう。すると、蛇口から流れていたお水が、後頭部に降り注いでしまったのだとか。

しかしツバキちゃんは気がついていないのか、しばらく静止したまま、後頭部に水を浴び続けていたそう。そんな予想外の行動に出るツバキちゃんが可愛らしくて、つい目が離せなくなってしまいます。

どうみても加湿器なツバキちゃんの姿に、「ちょうどツバキちゃんの頭上から加湿が出ているのがはまり過ぎて最高です」「あたまから噴火してるみたいでかわいいですね！」「猫型の加湿器♡」「頭から湯気がwww」「ワンチャン怒り心頭説」「こんな加湿器あれば欲しい」「すみません、加湿猫はどこで販売しているでしょうか？」「余計なこと考え過ぎた時は、この映像を思い出して空っぽになろうと思いますw♡」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「@hanatubamomo」では、三毛猫のツバキちゃんを中心に、猫ちゃん4姉妹の見ているだけで癒される、ほっこりとした日常の様子を多数の動画や写真で楽しむことができます。

