全室源泉かけ流し露天風呂付！温泉旅館「清流荘」西館リニューアル

ＦＪリゾートマネジメントが運営する静岡県下田市の温泉旅館「清流荘」にて、西館の客室がリニューアルオープン。上下二層に分かれるメゾネットタイプの客室が新たに仲間入りしました。

全室に源泉かけ流しの露天風呂を備え、緑豊かな眺望と共にプライベートな時間を過ごせる上質な空間です。

温泉旅館「清流荘」西館リニューアル

リニューアル日：2025年12月1日

場所：静岡県下田市河内2-2 温泉旅館「清流荘」

新客室：メゾネットタイプ（和洋室1室、ツイン2室）

下田の奥座敷、蓮台寺温泉の名湯宿「清流荘」に、新たな価値を提供するメゾネットタイプの客室が登場。

1階にはリビング、2階には寝室を配置し、どちらのフロアからも豊かな緑の眺望を楽しめる贅沢な造りです。

夕食はプライベートを重視したインルームダイニング（部屋食）形式で提供され、心ゆくまで食事と美酒を堪能できます。

【メゾネット】露天風呂付スイート 和洋室

広さ95平米を誇る、ゆとりある和洋室タイプのスイート。

定員は4名まで対応しており、家族やグループでの滞在にも最適な広々とした空間です。

【メゾネット】露天風呂付スイート ツイン

広さ87平米のツインタイプスイート。

定員2名の落ち着いた空間で、大切な人との特別な時間を過ごすのにふさわしい客室です。

源泉かけ流しの客室露天風呂とテラス

客室テラスには、源泉かけ流しの露天風呂を完備。

川音に包まれながら、好きな時間に何度でも名湯を楽しめる至福のひとときを提供します。

伊豆の山海の幸を味わうお料理

伊豆の山海の幸を贅沢に使用した料理も魅力のひとつ。

新客室ではお部屋でゆっくりと食事を楽しめるため、周囲を気にせずくつろぎながら味わえます。

温泉プールや大浴場も完備

敷地内には3本の自家源泉を持つ掛け流し温泉があり、大浴場や一年中楽しめる温泉プールにも注がれています。

四季折々の自然を眺めながら、心と体に安らぎを与えるリゾートステイを実現します。

歴史と伝統を受け継ぎながら、現代のニーズに合わせた快適な滞在を叶える「清流荘」のリニューアル客室。

森の静寂と名湯に癒やされる、極上の休日を過ごせます。

ＦＪリゾートマネジメント「清流荘」西館リニューアル客室の紹介でした。

