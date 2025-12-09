元NMB48グラビア美女が少女 ↔ 大人のギャップで魅せる！ ピッチピチの「ミスSPA！」3人も
NMB48卒業後もグラビアで活躍する上西怜が、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）12月16・23日合併号で表紙に登場した。
【写真】上西怜、バスケ少女風ショットもかわいい！ ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人／美女地図：上西怜
瑞々しさと妖艶さの融合。NMB48卒業後もグラビアでの存在感は健在。上西怜がバスケ少女のハツラツとした姿と大人な色気のギャップで魅せる!!
■グラビアン魂：櫻井おとの
櫻井おとのグラビアンの2人が撮影コンセプトを決める当連載では、長くサブカル界を牽引してきた彼ららしく、「あえて」少し変わった設定が提案されることも少なくない。しかし今回の櫻井おとのに関して「あえて」は必要ないのだとか。
■5代目・ミスSPA!2025グランプリ：るか、空見みあ、三木優彩
ミスSPA!オーディション2025のグランプリが遂に決定！ 称号を手にした3人が、沖縄で初々しさ満点のビキニを初披露した！ グラビア界の頂点を狙うぴっちぴち美女たちに要注目だ！
