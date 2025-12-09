陣内智則、“興味のない異性”への対応に非難「最低！最悪！」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の第5話が7日に放送された。第5話では、陣内智則の恋愛観が物議を醸した。
【写真】ノースリーブ姿が美しいミス・インターナショナル準グランプリ・サヤカ
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3人が出演する。
ビデオ限定トークでは、ダイシロウとアイラのデートを振り返りつつ、「興味のない異性に対して、自分の正直な気持ちを伝えることができるか」という話に。陣内は「俺は言われへんな…『かわいいな、そういうところ』とか言ってしまう。スパンと切ることはできないかも。本当に（告白されそうになったら）いやそういうつもりじゃなかったって言う…ズルいね」といい、ゲストのOCTPATH・栗田航兵から「最低！ 最悪！」との声があがる。
さらに、ユマがダイシロウに「話したい」とアプローチを仕掛け、恋の予感を漂わせる場面も。しかし、ダイシロウの元恋人・サヤカは「みんなダイシロウとめっちゃデートするやん！」と複雑な様子…。恋の矢印が入り乱れた『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて毎週日曜日21時。
