¡¡ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤ÈÎëÌÚ³È¼ù¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT ¥Û¡¼¥ë¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ²¬ÄáÂÀÏº70ºÐ¡¢Á´¿È¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥ª¥¸¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤¬½é¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæµº¶Ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£Ä¾É®¤ÎµÓËÜ¤ÎÃæ¤ÇÌ¾ÃµÄå¥¨¥ë¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥í¤¬Í£°ìÅÐ¾ì¤¹¤ë¿äÍý·à¡£1930Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñÅ¡Âð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹âÌ¾¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Î»à¤Èµ¡Ì©¾ðÊóÅðÆñ»ö·ï¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡¢¡Øæ«¡Ù¡Ø¥Û¥í¡¼Áñ¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ø¼öÇû¤Î²È¡Ù¤Ê¤É¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¿Ìîºä¼Â¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¥¨¥ë¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥í¤òÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢ÁêËÀ¤Î¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤òÎëÌÚ³È¼ù¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿·ÌÚ¹¨Åµ¡¢¶Ì¾ëÍµµ¬¡¢Å·²Ú¤¨¤Þ¡¢ÃæÈøÄª¼ù¡¢¤½¤·¤Æ¸µÊõÄÍÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÑàµ©¤«¤Ê¤á¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¥Ý¥ï¥í¤ò±é¤¸¤ë»ö¤òÀÚË¾¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÌ¾Í¥¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¹¡¼¥·¥§»á¤ò·É¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç´î¤Ó¤Ï¿¼¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÎëÌÚ³È¼ù¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿·ÌÚ¹¨Åµ¤Ï¡Ö¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤â±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¶Ì¾ëÍµµ¬¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Î¤¢¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï½é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Îµº¶Ê¤È¤æ¤¦»ö¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÃæÈøÄª¼ù¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç²¦Æ»¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î8¡Á12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÆÆ±Ç¯4·î18¡Á26Æü¾å±é¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº
¤³¤ÎÅÙ¤Ï♦Ì¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í♦ÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤ë±¿¤Ó¤ÈÀ®¤ê´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¢ö
°ÊÁ°¤è¤ê¥Ý¥ï¥í¤ò±é¤¸¤ë»ö¤òÀÚË¾¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Ì¾Í¥¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¹¡¼¥·¥§»á¤ò·É¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç´î¤Ó¤Ï¿¼¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï»ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ý¥ï¥í¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë»ö¤ò³§ÍÍÊý¤Ë¸æ¹âÍ÷Äº¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¢ö
·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¢ö
Ì¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏºÇÒ
¢£ÎëÌÚ³È¼ù
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥ï¥í¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍê¤â¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêËÀ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·ÌÚ¹¨Åµ
¡Ö¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿ÉñÂæµº¶Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤â±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîºä¤µ¤ó±é½Ð¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¸¤ãÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶Ì¾ëÍµµ¬
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Î¤¢¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï½é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Îµº¶Ê¤È¤æ¤¦»ö¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
³î¤Ä¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤·¤¢¤¦¶õ´Ö¤Ëµï¤ì¤ë»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Çáã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤À·Î¸Å¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº
¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÈøÄª¼ù
²°Éß¤ÎÌ©¼¼¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë²ñÏÃ·à¤Î¿äÍý¤Î±þ½·¡Ä¡ª¡ª
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤äÈéÆù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬²ø¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤Îµº¶Ê¡£
·ëËö¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌ©¼¼·à¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç²¦Æ»¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
