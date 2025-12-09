専属シェフの料理とプロの演出！ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「企業・団体向け新プラン」

結婚式場を中心に岡山・倉敷エリアで5つの会場を展開するＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループが、従来のウェディング利用に加え、企業・団体向けの幅広いイベント利用に対応した「新宴会・イベントプラン」の提供を開始しました。

ビジネスからパーティまで、特別感ある空間を求める企業や団体のニーズに応える新たなプランの登場です。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「新宴会・イベントプラン」

対象エリア：岡山・倉敷エリアの5会場

用途：団体旅行、忘新年会、表彰式、展示会など

近年、企業や団体において「リアルで集まる価値」が再認識され、従来の宴会場やホテル会場とは異なる「付加価値のある空間」への需要が高まっています。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、結婚式で培った非日常を感じる建築や空間演出、専属シェフによる料理などの強みを活かし、企業イベントの新たな選択肢として本プランを開発しました。

多彩なイベントに対応

団体旅行や忘新年会、歓送迎会といった宴会利用はもちろん、表彰式、記念式典、入社式といったビジネスシーンにも対応。

さらに展示会やセミナーなど、多様な用途での活用が可能です。

ラグジュアリー & 非日常空間

チャペル、ガーデン、クラシックバンケット、リゾートテイスト会場など、結婚式場ならではの多彩な空間を活用できます。

「表彰式×ガーデンパーティ」や「周年記念式典×企業ヒストリー動画上映」など、目的に合わせた演出が実現します。

料理への圧倒的なこだわり

ブライダル同等のクオリティで提供される、本格的な料理も魅力のひとつ。

フレンチ、和洋折衷、ビュッフェなど、イベントの形式に合わせて幅広く対応します。

専属プランナーによる進行管理や演出ノウハウのサポートもあり、心に残る時間を創り上げるＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループの新プラン。

結婚式場という特別な舞台で、記憶に残る企業イベントやパーティを開催できる点に注目です。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「新宴会・イベントプラン」の紹介でした。

