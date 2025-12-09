◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

底知れない走りに新星の予感が漂う。マーゴットラヴミーは新馬をレコード勝ちすると、白菊賞は３馬身差の逃げ切り。無傷の２連勝で大一番へ駒を進めてきた。「（前走は）ああいう競馬の方が肉体的にもダメージは少ないですから。スムーズな競馬ができれば、楽しみは大きいかなと思っています」と小林調教師。確かな手応えがある。

開業５年目。今年は昨年までのキャリアハイ１９勝を大きく上回る３２勝を挙げる。しかし、トレーナーは「何も変わってない」と苦笑いを浮かべる。調教師になったのは自分の感性で競馬、馬作りをしたいため。その考えをずっとストイックに追求する。調教には細かく指示を出し、愛馬のカイバはすべて自ら考える。「一貫性を持って、運動と栄養もセットで管理することに意味がある。例えばＧ１で鼻差負けた時、人に任せきりにしていると絶対に後悔すると思うんです」と語る。

妥協なき視線で見極め、中１週でのＧ１参戦にもＧＯサインを出した。「中１週にとらわれず、単純にレース後の心と体の状態で決めようと思っていましたが、想像以上によかった。使う前より良くなっています」。そう説明する表情がわずかに緩む理由がもう一つある。

それは武豊に騎乗を依頼したことだ。「空いていたというのはラッキーでした。どれだけ時代が変わっても、競馬界のスーパースターは豊さん一人だけです」。憧れのレジェンドと挑む厩舎の初のＪＲＡ・平地Ｇ１。充実の一年に大きな勝利を刻み込む。（山本 武志）