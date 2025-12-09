おいしさと栄養を両立！ヴィレッジヴァンガードダイナー「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」

As-me エステールが展開するソイプロテインブランド「私の完全美容食」と、グルメハンバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」がコラボレーションを実施。大豆本来のおいしさと栄養を活かした「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」が販売開始されました。

美容と健康を願うすべての方へ向けた、食事にもスイーツにも合う心地よい味わいのスムージーです。

ヴィレッジヴァンガードダイナー「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」

発売日：2025年12月8日(月) 〜 2026年2月8日(日)

価格：890円(税込)

販売場所：ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店

国産大豆を皮ごと微粉砕したプロテインブランド「私の完全美容食」と、素材にこだわる「ヴィレッジヴァンガードダイナー」によるコラボレーションメニューが登場。

「私の完全美容食」が持つ大豆のまろやかな風味をベースに、オーガニック・フェアトレード認証のブラジル産オーガニックアサイーと、イギリス産バリスタオーツミルクを組み合わせました。

素材の風味がしっかりと感じられるバランスにこだわり、おいしさと栄養の両立を実現しています。

私の完全美容食コラボ アサイースムージー

脱脂大豆を使わず、大豆を丸ごと微粉砕した国産大豆プロテインの優しい風味に、アサイーのキレとコク、オーツミルクの自然な甘みが重なる一杯。

「飽きずに毎日飲みたくなる“ちょっと特別なスムージー”」として仕上げられており、ハンバーガーとの相性も考えられた味わいです。

国産大豆プロテイン「私の完全美容食」

管理栄養士やヨガインストラクターとともに開発された、国産大豆のプロテイン。

北海道産の非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を皮ごと微粉砕する「丸ごと製法」を採用し、波照間産黒糖や室戸の塩などで自然な飲み心地を追求しています。

グルメバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」

「人工的な添加物に頼らず、素材本来のおいしさ」を大切にするグルメハンバーガーブランド。

牛肉100％パティやオリジナル天然酵母ブリオッシュバンズ、新鮮野菜など厳選素材を使用し、丁寧な手づくりにこだわっています。

ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店にて、期間限定で楽しめる特別なコラボスムージー。

美容と健康を気遣いながら、素材本来のおいしさを存分に味わえる一杯に注目です。

As-me エステール「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」の紹介でした。

