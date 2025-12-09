プロ野球・現役ドラフトが9日に開催され、各球団の獲得選手が発表に。ポジション別では投手4人、内野手2人、外野手6人で、計12人が新天地へ移籍します。

今回が4度目の開催となった現役ドラフトですが、過去3回で移籍したのは投手が中心。初年度の2022年が6人、23年が9人、24年が9人で、いずれも各年度で最多のポジションでした。しかし今年度は投手の移籍が4人にとどまり、過去最少となっています。

代わりに最多となったのは外野手で、計12人中半数の6人が移籍。これは歴代でも最多の人数となりました(22年4人、23年2人、24年0人)。

移籍選手の内訳に変化が見られた今回の現役ドラフト。この流れが来年以降も続くのか注目が集まります。

▽2025年度 現役ドラフト結果※（ポジション、前所属）

巨人 松浦慶斗（投手・日本ハム）

ヤクルト 大道温貴（投手・広島）

DeNA 濱将乃介（外野手・中日）

中日 知野直人（内野手・DeNA）

阪神 濱田太貴（外野手・ヤクルト）

広島 辰見鴻之介（内野手・楽天）

日本ハム 菊地大稀（投手・巨人）

楽天 佐藤直樹（外野手・ソフトバンク）

西武 茶野篤政（外野手・オリックス）

ロッテ 井上広大（外野手・阪神）

オリックス 平沼翔太（外野手・西武）

ソフトバンク 中村稔弥（投手・ロッテ）

▽歴代移籍選手 ポジション内訳2025年 投手4人 内野手2人 外野手6人2024年 投手9人 捕手1人 内野手3人（計13人）2023年 投手9人 内野手1人 外野手2人2022年 投手6人 内野手2人 外野手4人