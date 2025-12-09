【現役ドラフト】トレンドに変化？ 外野手がポジション別で最多6選手移籍 投手は過去最少の4選手
プロ野球・現役ドラフトが9日に開催され、各球団の獲得選手が発表に。ポジション別では投手4人、内野手2人、外野手6人で、計12人が新天地へ移籍します。
今回が4度目の開催となった現役ドラフトですが、過去3回で移籍したのは投手が中心。初年度の2022年が6人、23年が9人、24年が9人で、いずれも各年度で最多のポジションでした。しかし今年度は投手の移籍が4人にとどまり、過去最少となっています。
代わりに最多となったのは外野手で、計12人中半数の6人が移籍。これは歴代でも最多の人数となりました(22年4人、23年2人、24年0人)。
移籍選手の内訳に変化が見られた今回の現役ドラフト。この流れが来年以降も続くのか注目が集まります。
▽2025年度 現役ドラフト結果※（ポジション、前所属）
巨人 松浦慶斗（投手・日本ハム）
ヤクルト 大道温貴（投手・広島）
DeNA 濱将乃介（外野手・中日）
中日 知野直人（内野手・DeNA）
阪神 濱田太貴（外野手・ヤクルト）
広島 辰見鴻之介（内野手・楽天）
日本ハム 菊地大稀（投手・巨人）
楽天 佐藤直樹（外野手・ソフトバンク）
西武 茶野篤政（外野手・オリックス）
ロッテ 井上広大（外野手・阪神）
オリックス 平沼翔太（外野手・西武）
ソフトバンク 中村稔弥（投手・ロッテ）
2025年 投手4人 内野手2人 外野手6人
2024年 投手9人 捕手1人 内野手3人（計13人）
2023年 投手9人 内野手1人 外野手2人
2022年 投手6人 内野手2人 外野手4人