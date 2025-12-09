左上から松浦慶斗投手、大道温貴投手、濱将乃介選手、知野直人選手、濱田太貴選手、辰見鴻之介選手、菊地大稀投手、佐藤直樹選手、茶野篤政選手、井上広大選手、平沼翔太選手、中村稔弥投手(C)YDB、(C)千葉ロッテマリーンズ

写真拡大

プロ野球・現役ドラフトが9日に開催され、各球団の獲得選手が発表に。ポジション別では投手4人、内野手2人、外野手6人で、計12人が新天地へ移籍します。

今回が4度目の開催となった現役ドラフトですが、過去3回で移籍したのは投手が中心。初年度の2022年が6人、23年が9人、24年が9人で、いずれも各年度で最多のポジションでした。しかし今年度は投手の移籍が4人にとどまり、過去最少となっています。

代わりに最多となったのは外野手で、計12人中半数の6人が移籍。これは歴代でも最多の人数となりました(22年4人、23年2人、24年0人)。

移籍選手の内訳に変化が見られた今回の現役ドラフト。この流れが来年以降も続くのか注目が集まります。

▽2025年度 現役ドラフト結果※（ポジション、前所属）
巨人 松浦慶斗（投手・日本ハム）
ヤクルト 大道温貴（投手・広島）
DeNA 濱将乃介（外野手・中日）
中日 知野直人（内野手・DeNA）
阪神 濱田太貴（外野手・ヤクルト）
広島 辰見鴻之介（内野手・楽天）
日本ハム 菊地大稀（投手・巨人）
楽天 佐藤直樹（外野手・ソフトバンク）
西武 茶野篤政（外野手・オリックス）
ロッテ 井上広大（外野手・阪神）
オリックス 平沼翔太（外野手・西武）
ソフトバンク 中村稔弥（投手・ロッテ）

▽歴代移籍選手 ポジション内訳
2025年 投手4人 内野手2人 外野手6人
2024年 投手9人 捕手1人 内野手3人（計13人）
2023年 投手9人 内野手1人 外野手2人
2022年 投手6人 内野手2人 外野手4人