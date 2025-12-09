HANAが初のアニメタイアップに抜擢 TVアニメ『メダリスト』第2期OP主題歌 ちゃんみなが作詞作曲を担当
7人組ガールズグループ・HANAが、テレビアニメ『メダリスト』第2期（2026年1月24日放送開始）のオープニング主題歌に決定したことが発表された。HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。
【動画】サプライズ登場も！HANAの新曲「NON STOP」MV
主題歌のタイトルは「Cold Night」。作詞作曲はグループのプロデューサーであるちゃんみなが担当しており、夢へ突き進む人、立ち止まりそうになる人、前が見えなくなる夜を過ごす人、そんな誰かが一歩を踏み出せるようにと願いを込めて制作。HANAとしても新境地となる、ストレートかつ温かく力強い応援ソングに仕上がっている。公開されたPVでは、いち早く楽曲の一部を聴くことができる。
『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、“いのり”と“司”が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。そのひたむきなテーマは、挑戦と成長を重ねてきたHANA自身の軌跡とも自然に重なり、今回のタイアップが実現した。
「Cold Night」は、2026年1月24日にデジタル配信、2026年1月28日にCDがリリースされる。CDは完全生産限定盤の1形態のみの特別仕様。ジャケットには、主人公・いのりがHANAのポーズをする描き下ろしイラストが採用されており、通常CDサイズより大きい“レコードサイズ仕様”で展開される。アニメファン、HANAファンの双方にとってコレクション必至のアイテムとなっている。
描き下ろしイラストの全貌は後日公開予定。予約もきょう9日よりスタートしている。
■HANA コメント
こんにちは。この度アニメ『メダリスト』のオープニング主題歌を担当します、HANAです。
「Cold Night」は成長しながら、夢に向かって挑戦し、頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。私たちの音楽が一人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！
