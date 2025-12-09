若林正恭、春日俊彰の“老い”にショック「おでこ見たら目盛りみたいなシワ」→春日「誰が10cm刻みだよ」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、4日に放送。若林が、春日の“老け”についてショックを受けたことを明かした。
【写真】ラジオファンにはおなじみ！おでこのシワを指差す春日
春日がNFL選手に対して挑戦する人気コーナー「カスカスチャレンジNFL」。今週は立ち幅跳びに挑戦した。NFL選手の記録は3メートル71センチに対し、挑戦した春日の記録は2メートル5センチ。まさかの結果に、ここで若林がビンタで気合を注入。これに奮起したのか再挑戦した春日は、記録を1回目より15センチ伸ばした。YouTube版オフトークで若林はその様子を振り返りながら、撮影の裏側を明かした。
若林は「俺はカット前提でビンタしているんだよ。今の地上波ならカットするだろうと思っていた。でも、何回も使うのよ。まあ春日さえ大丈夫ならいいのよ」と告白。これに春日は落ち着いた調子で応じる。「まあ大丈夫ではあるけどね。あたしとしては放送してほしいよ。放送されなければビンタされ損なわけだから。しかも結果が15cm伸びているから」。
話題は次第に“春日の老い”へと移行。春日と言えば、ボディビルやエアロビクスに挑戦しては結果を出してきた肉体派芸人。そんな春日を見てきただけに、若林は相方の動きに意外性を感じたと語る。「もっと沈み込んでバネを感じる跳び方かと思ったら、膝が硬かった。それに顔が老けていてショックだった。おでこ見たら目盛りみたいなシワが入っているし」。
これに対し春日は「おい、誰が10cm刻みだよ」とツッコミ。さらに、若林はスタジオで春日の顔をアメフトのフィールドのサイドラインのように見立て、足裏を押し当てながら説明する場面もあった。「ここにこうやってさ、キャッチの瞬間味わってさ。ギリギリ足残して、スーパーレシーブ！」。春日はそれを淡々と受け止めつつ、「何がスーパーレシーブだよ！」と応じる。若林が「『おーい！』とか言う割に全然動かないよね」と疑問を投げると、春日は「恐怖で動かないんだよ」と返す。長く共にやってきた2人ならではの距離感が表れていた。
次週のNFL倶楽部は日向坂46の山口陽世が出演予定。9月25日放送の第3週以来、今シーズン2度目の登場となる。山口が応援するグリーンベイ・パッカーズは調子が良く、オードリーとの絡みがどんな化学反応を生むか注目だ。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
