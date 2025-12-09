¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡¡¡ÖÊª»ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÀÄ¿¹¤Ø¡¢¤Ò¤í¤æ¤»áÈ¿±þ¡Ö»¿ÈÝ¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÆàÎÉ»ÔµÄ¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛºòÌë¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤Î¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÀÄ¿¹¸©¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤ò¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤Êý¤ËÊª»ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯°Ù¤ÎÁ÷·Þ¤â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¹ñÌ±Æ±»Î¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊª»ñ¤òÅÏ¤¹ÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¡ÖÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÇÊª»ñ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÇ¿å¤¬µ¯¤ÅÅµ¤¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤ò¼þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤±¤ì¤Ð²¿¤Ê¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ»á¤ÎºÊ¤â¡ÖºòÆü¤ÎÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¾¯¤·¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ËÍè¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì±þ½÷À¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊý¤Ï¤ªÀ¼¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢½÷ÀÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö»¿ÈÝ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Ø¤º¤Þ¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤â¡Ö¤¿¤À¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÀµµÁ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£