ラパルフェ、男性ブランコ本人の前で“完コピ漫才” 奇跡の4ショットも
お笑いコンビ・男性ブランコ(浦井のりひろ、平井まさあき)がパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST 男性ブランコのおしゃべりマレット』では、9日配信の#63に、ラパルフェ(都留拓也、尾身智志)がゲスト出演した。
【写真】大バズリ！ラパルフェが男性ブランコ「音符運び」完コピ
今年の「M-1グランプリ2025」準々決勝で、かつて男性ブランコが「M-1」の決勝で披露した「音符運び」を“完コピ”して話題になったラパルフェ。今回も男性ブランコになりきり『おしゃべりマレット』の過去回を再現するオープニングトークから番組をスタートさせた。その後「せっかくなんでネタを…」と促されると、男性ブランコ本人の前でモノマネネタを披露。爆笑をかっさらいスタジオを盛り上げた。
ネタを終えると、話題は“完コピ漫才”ができるまでの話に。ラパルフェは漫才中の細かい動きや口調まで似せられるように徹底的に研究したことを明かし、男性ブランコを驚かせていた。トークでは収録中の服装にも話が及び、ラパルフェが“完コピ漫才”で着ていたスーツを見て、男性ブランコはその再限度の高さを絶賛。漫才衣装を着て収録に臨んだ男性ブランコは「衣装を揃えられて持ってきた甲斐があった」と喜んだ。
番組はradiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストアプリで聴くことができる。
【写真】大バズリ！ラパルフェが男性ブランコ「音符運び」完コピ
今年の「M-1グランプリ2025」準々決勝で、かつて男性ブランコが「M-1」の決勝で披露した「音符運び」を“完コピ”して話題になったラパルフェ。今回も男性ブランコになりきり『おしゃべりマレット』の過去回を再現するオープニングトークから番組をスタートさせた。その後「せっかくなんでネタを…」と促されると、男性ブランコ本人の前でモノマネネタを披露。爆笑をかっさらいスタジオを盛り上げた。
番組はradiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各種ポッドキャストアプリで聴くことができる。