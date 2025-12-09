俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話「７人」が放送された。

ラストでキング（間宮）らが忘れていた元クラスメート「ドの子＝瀬戸紫苑」の存在が明らかとなり、次週予告ではどの子（新木）らが「ドの子動画」の撮影場所を探している。

背後に特徴的な建物があるのだが、実は４話に登場済み。キングがカンタロー（工藤阿須加）と電話をしていた仕事先と同じ場所のようだ。８話のＯＰ映像にも映っている。

４話では、ドの子の背後にあった横長の建物とは別に、茶色い縦長の建物が近くに存在。この建物が、東雲（深川麻衣）と今國（戸塚純貴）の幼少期写真の背後にある建物と同じではないかと話題になっている。

公式ＳＮＳなどにキング（間宮）やどの子（新木）ら主要人物たちが小学校時代の写真を持っているビジュアルが掲載されており、幼少期を演じている子役ではなく、役者本人をＡＩで子供化した写真となっている。

キングらは背後に白い校舎が見えるが、東雲と今國だけは、背後の建物が茶色。確かに「ドの子動画」の撮影場所近くにあった建物に似ている。

Ｘでも「東雲と今國は兄弟ｏｒ従兄弟説」「ドの子と東雲と今國は同じ施設で育ったのかな。だとすると東雲と今國の共犯？？」「背景が同じなのは、昨日のドの子の映像、今國、東雲…この３人なんよな 同じ場所で間違いない」「東雲と今國にまた疑いの目を向けたくなる」などの声が並んでいる。