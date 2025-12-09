ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、【ぼる塾4人は5千円あったらマツキヨで何買う？【購入品紹介】】という動画が公開。メンバーそれぞれが、【マツモトキヨシ】でお買い物した商品を紹介する企画が公開されました♪この中で、きりやはるかさんが“1番好き”と話したブルボンのお菓子をピックアップ！

きりやさんが「私の大好きなお菓子」と取り出した商品がこちら！

◼︎バームロール

ブルボン / バームロール

ミニロールケーキをまろやかなホワイトクリームで包み込みこんだお菓子。

ソフトな口当たりで、ミルク風味のやさしい味わいが楽しめます。

◼︎昔から大好きなお菓子

きりやさんは「本当にずっと昔からブルボンのこのシリーズはバームロールが1番好きで！」「ルマンドももちろん好きですよ」と話すと、メンバーのあんりさんは「あったらこっち選んでるイメージあるわ」「はるちゃんはよくバームロール食ってる」と納得。

そして、きりやさんは「あたしもうこれ大好きで」と、かなりお気に入りのお菓子だと教えてくれました♪

