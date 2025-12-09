吉高由里子、舞台稽古場への差し入れに女性陣が大喜び「肉とか甘いものとか…」

12月9日、日本テレビ系『DayDay.』に、吉高由里子がVTR出演。稽古場への差し入れや、自身の意外な一面について話した。

番組では、現在上演中の舞台「パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』」で共演している吉高、桜井日奈子らにインタビューを実施。

この中で、出演者の大半が女性ということで、稽古場は女子校のような雰囲気だとして、吉高は、「本当に生産性のない話ばっかりで。今思い出しても思い出せないよね」「ほぼ擬音で喋ってるかもしれない」とコメント。

また、桜井は、「めっちゃゆりさん（吉高）が差し入れ入れてくれたじゃないですか。もう潤沢で。みんなイエーイ！ってシャー！みたいな」と喜ぶ様子を再現し、吉高は、「肉とか甘いものとか今回はどん兵衛いっぱい入ってます」と明かした。

その後、吉高は自身の“意外な一面”について、「優柔不断な女です」「最後の2択が選べない」と明かし、「洋服とかもそうですけど、色も迷いすぎて両方買っちゃうみたいな。レストランとかもそうですし。メニューっていうかお店自体が（選べない）」「お願い〜決めて〜！誰かに決めて〜って」と話していた。