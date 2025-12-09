timeleszのドキュメンタリー番組『timelesz project -REAL-』VOL1の、ティザー映像が公開された。

（関連：【映像あり】『timelesz project -REAL-』VOL1ティザー映像）

同映像では、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と菊池風磨が冒頭で語るなど、同シリーズのtimeleszの挑戦と覚悟が凝縮されている。

全4話のVOL1では、最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に完全密着。そして、年末のドーム公演を見据えたさらなるスキルアップのため、メンバーは自ら課題を掲げ“武者修行の旅”へと出発。その旅の第1弾として、松島聡、橋本将生、猪俣周杜はロサンゼルスでダンス修行を行った様子などが描かれる。

さらに、12月17日発売の『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』では、8人体制に至るオーディションの未公開映像が、メンバー自身の振り返りによるビジュアルコメンタリーとともに収録される。審査を行うメンバーとして、候補生として、オーディション当時の苦悩や葛藤を知ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）