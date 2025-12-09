きょうは、庄内に伝わる師走の風物詩「大黒様のお歳夜」です。鶴岡市の鮮魚店ではお供え物に欠かせない「ハタハタ」を焼く作業に追われ、多くの人が買い求めました。

【写真を見る】650匹のハタハタが完売！ 庄内の師走の風物詩「大黒様のお歳夜」で1年の無事を感謝（山形）

庄内地方では１２月９日は大黒様が妻を迎える大切な日とされ、１年の無事を感謝しながらお供え物を食べるのが伝統になっています。

特に、子持ちのハタハタに甘辛い味噌をつけて食べる田楽づくりは子孫繁栄の縁起物とされお供え物に欠かせません。

鶴岡市で１５０年以上続くこちらの鮮魚店では、朝５時からおよそ６５０匹のハタハタを焼く作業に追われていました。

■不漁で数を揃えるのに苦労

近年は海水温の上昇などでハタハタの不漁が続き仕入れ値は去年より３割ほど上がっているということです。





梅津鮮魚店 梅津亮一さん「（ハタハタが）庄内でも不漁で秋田を探しても不漁で数を揃えるのに苦労しました」



「行事食として皆さんに楽しみしているが年々品物は減るし値段は上がるしとても辛いところがあります」

それでも、多くの人がふっくらと焼き上がった「ハタハタの田楽づくり」を買い求め、昼過ぎには用意したおよそ６５０匹が完売したということです。