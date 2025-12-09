明治安田Ｊ２リーグモンテディオ山形の土居聖真選手が、１１月から１２月のＪ２リーグ月間ＭＶＰに選ばれました。モンテディオ山形の選手の受賞は、今シーズン初めてです。

Ｊリーグで最も活躍した選手を表彰する月間ＭＶＰは、Ｊ１からＪ３までの各リーグで１人ずつ選出されます。１１月から１２月のＪ２リーグでは、モンテディオ山形の土居聖真選手が選ばれました。

土居選手は先月２３日の磐田戦で見事なシュートを決めています。

Ｊリーグの選考委員会からは、「磐田戦のゴールは月間ベストゴール級」「攻守にわたり、大活躍だった」「相手が嫌がるスペースに立ってパスを受け、周囲との連係で突破していくプレーのクオリティーが高かった」などのコメントが寄せられました。

土居選手は、「みなさんの日頃からのご支援ご声援が力になっている証拠です。選手、スタッフを代表して感謝申し上げます。ありがとうございました！」とコメントしています。

