楽天モバイル契約者を対象とした「Uber」「Uber Eats」還元キャンペーンが実施される。12月12日～31日まで「Uber」および「Uber Eats」の利用で獲得できる楽天ポイントが通常の20倍となる。

楽天グループとUber Japan、Uber Eats Japanは12月9日、戦略的パートナーシップの一環となる。

楽天モバイル契約者はポイント20倍

現在実施中の「【楽天モバイルご契約者様限定】対象店舗でのお会計で楽天ポイント20倍」の対象店舗に、新たに「Uber」と「Uber Eats」が追加される形で実施される。

キャンペーン期間は12月12日10時～31日23時59分まで。対象となるのは「Rakuten 最強プラン」または「Rakuten 最強 U-NEXT」の契約者。

適用条件として、期間中にキャンペーンページからのエントリーが必要となる。その上で、UberまたはUber Eatsアプリで楽天IDを連携して、Uber/Uber Eatsの利用で1ポイント以上の楽天ポイントを獲得することで特典が適用される。

特典として付与されるポイントの上限は期間中合計で1000ポイント。ポイントは2026年2月28日頃に、期間限定ポイントとして進呈される。