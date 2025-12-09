明日は大きめの傘を忘れずに 山沿いも含めて広く雨が降りそう【これからの天気(12月9日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
10日(水)は、山沿いも含めて広く雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆12月10日(水)の天気
・上越地方
冷たい雨の一日になるでしょう。
とくに、夕方にかけてはカミナリを伴うところがあるため、落雷やヒョウなどにも注意が必要です。
・中越地方
沿岸部は、午前中が雨のピークでザっと雨脚が強まるでしょう。
山沿いでは、朝晩は雪の降るところがありますが、日中は雨となりそうです。
・長岡市と三条市周辺
傘が手放せない一日で、とくに昼前後は雨の降り方が強まりそうです。
また、夜遅くは内陸で雪の混じるところがあるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろにかけて雨雲がかかり、局地的には雷雨となるでしょう。
最高気温は5～10℃で、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼過ぎにかけて、断続的に雨が強まるでしょう。
午後は一旦雨がやみますが、山沿いでは夜・雪やミゾレの降るところがありそうです。
◆風と波
佐渡で、はじめ風がやや強く吹くでしょう。
波は、上越と中越ではじめ1.5m、下越と佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
11日(木)は天気が下り坂で、夜は広く本降りの雨となるでしょう。また、風が強く荒れた天気になりそうです。
12日(金)と13日(土)は雪が降り、山沿いを中心に大雪になるところがあるでしょう。
10日(水)は、本降りの雨のところがありそうです。お出かけの際は、大きめの傘をお持ちください。
