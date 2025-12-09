これからの気象情報です。

10日(水)は、山沿いも含めて広く雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆12月10日(水)の天気

・上越地方

冷たい雨の一日になるでしょう。

とくに、夕方にかけてはカミナリを伴うところがあるため、落雷やヒョウなどにも注意が必要です。



・中越地方

沿岸部は、午前中が雨のピークでザっと雨脚が強まるでしょう。

山沿いでは、朝晩は雪の降るところがありますが、日中は雨となりそうです。



・長岡市と三条市周辺

傘が手放せない一日で、とくに昼前後は雨の降り方が強まりそうです。

また、夜遅くは内陸で雪の混じるところがあるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼ごろにかけて雨雲がかかり、局地的には雷雨となるでしょう。

最高気温は5～10℃で、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼過ぎにかけて、断続的に雨が強まるでしょう。

午後は一旦雨がやみますが、山沿いでは夜・雪やミゾレの降るところがありそうです。



◆風と波

佐渡で、はじめ風がやや強く吹くでしょう。

波は、上越と中越ではじめ1.5m、下越と佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

11日(木)は天気が下り坂で、夜は広く本降りの雨となるでしょう。また、風が強く荒れた天気になりそうです。

12日(金)と13日(土)は雪が降り、山沿いを中心に大雪になるところがあるでしょう。



10日(水)は、本降りの雨のところがありそうです。お出かけの際は、大きめの傘をお持ちください。