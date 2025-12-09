執念の守備と「ここぞ」の重戦車出撃　明治が宿敵・早稲田を破り5季ぶりV　「前へ」の魂でつかんだ19度目の対抗戦制覇

明治が力強く試合を制し、5季ぶりの戴冠を果たした(C)産経新聞社

関東大学ラグビー対抗戦Aグループの「優勝決定戦」となる早稲田対明治の対戦が12月7日に行われ、明治が25-19で勝ち、19回目の優勝を果たした。明治の優勝は2020年以来5季ぶり。両学の対抗戦での対戦は101回目で、通算対戦成績は明治の43勝2分56敗となった。

【動画】ロスタイムのPGで劇的な逆転勝ち！25-23で接戦を制したジョージア戦のハイライトを見る

今季は両学ともに「手負い」の状態だった。調子が今ひとつ上がっていなかった帝京に敗れた早稲田。明治も開幕戦で筑波に逆転負けした後、慶応戦はラスト1プレーまで2点差に肉薄され、帝京戦でも後半ロスタイムで逆転するなど、薄氷の勝利を続けていた。早明戦華やかなりし頃の、両学が他大学を圧倒して全勝同士で激突し、勝った方が優勝する、という展開とは一味違った優勝決定戦となった。

試合は開始早々から、明治がテリトリーを支配する。SH柴田竜成がコンテストキックを積極的に使い、ハイボールのコンテストには強さを見せていた阿部煌生、白井瑛人の両WTBによるボール確保に繋げていた。また、試合開始からしばらくは、重戦車FWに密集近辺を攻めさせることなく、BKに展開する場面が数多く見られた。近場のFWでのコリジョンを予想していたであろう早稲田の思惑をスカす効果はあったが、残念ながら早稲田BK陣並びに機動力のある第3列の防御網を切り裂くまでには至らなかった。

逆に早稲田は前半18分にボールを受けた日本代表FB矢崎由高が、素晴らしいランスキルで一気にトライを奪った。押しに押しして点の取れなかった明治と、数少ないトライライン前のチャンスで個人技一発であっさりとトライを奪ってしまった早稲田。ここで一気に試合の趨勢が早稲田に傾いてもおかしくなかったが、特にシーズン後半に入ってから修羅場をしのぎ切ってきた明治は慌てていなかった。トライを奪われてから、キックも、外への展開も一旦封印して、SO伊藤龍之介が真っ直ぐに走ってラインブレイクを果たすと、その後も、FW、BKにかかわらず、最短距離を真っ直ぐに駆け抜けるプレーで次々とゲインして行ったのだ。

67年に渡って明治の監督を務めた北島忠治氏の教えであり、明治のプレーの根幹をなす「前へ」の教えを見事に体現したプレーで、明治はチームとしてのモメンタムを取り戻した。

お互いにPGを一本ずつ決めて迎えた前半30分には明治重戦車軍団の面目躍如の力強い突進で早稲田トライラインに迫り、FL最上太尊がボールをねじ込んでトライ、10-10の同点とした。なおも、前半終了間際、明治はトライライン5メートル前でペナルティーを得て、タップキックからの攻撃を選択したが、HO西野帆平からのパスをNo.8の利川桐生がノック・フォワード。しっかりボールを取れていればトライに繋がった可能性の高かったプレーだけに、士気が下がってしまうことも予想されたが、ちょうど前半終了になったことがいい方に転んだようで、明治にショックはなかった。