³ÑÅÄÍµµ£¤Ø¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¥Î¥ê¥¹¤Î¡É¥³¡¼¥¹³°¡É¤Ç¤ÎÄÉ¤¤È´¤­¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¡ÖÊÌ¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

³ÑÅÄ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀï¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò423¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¥Î¥ê¥¹¤¬¡Ö¶²¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡3°Ì³ÑÅÄ¡¢4°Ì¥Î¥ê¥¹¤ÎÂâÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿23¼þÌÜ¡¢¥Î¥ê¥¹¤¬³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£³ÑÅÄ¤Ïº¸±¦¤Ë¼ÖÂÎ¤ò¿¶¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥Î¥ê¥¹¤Ï¥³¡¼¥¹³°¤Ë½Ð¤ÆÄÉ¤¤È´¤¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î³ÑÅÄ¤ÎÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¡¢¥³¡¼¥¹³°¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Î¥ê¥¹¤ÎÎ¾Êý¤¬¿³µÄÂÐ¾Ý¤Ë¡£·ë²Ì¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¤ß¤Ë5ÉÃ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄñ¹³¤·¤¿³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬ËÉ¤®ÀÚ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤¬½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Î¥ê¥¹¤¬¥³¡¼¥¹³°¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥ß¥Ã¥È°ïÃ¦¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥ê¥¹¤È³ÑÅÄ¤ÎÀÜ¶áÀï¤ÎÅ¸³«¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¿³µÄ¤ÎºÛÄê¤Ï¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØDiretta¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÛÄê¤¬¶Ë¤á¤ÆÈùÌ¯¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È½Äê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·À¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤Æ¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤òÈ´¤¤¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢ÊÌ¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥³¡¼¥¹³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑÅÄ¤Î¤ß¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤¤¤¦ºÛÄê¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áµî¤ÎÁ°Îã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Î¥ê¥¹¤â¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢FIA¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ÎÁ°Îã¡×¤Ø¤Î¾Ü¤·¤¤¸ÀµÚ¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎºÛÄê¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢º¤ÏÇ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ ¤ä¤Ï¤ê¡Èç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¡¹¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
