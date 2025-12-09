巨人の田中瑛斗投手が９日、飛躍を果たした今季を振り返った。昨年の現役ドラフトで日本ハムから移籍。キャリアハイの６２試合に登板して１勝３敗３６ホールド、防御率２・１３とブルペンに欠かせない存在となった。「阿部（監督）さんに助言をもらいながら、ちょっとずつ（感覚を）つかめてきた。出会いに感謝している。選手会の方々にも、こういう制度を作ってもらって感謝しかない」。日本ハム時代は７年間で通算１０登板。立場は大きく変わり、中継ぎの一角として地位を築き上げた。

ちょうど１年前、選手会のイベントに参加している途中で現役ドラフトでの指名を知った。昨季の巨人はチーム防御率２・４９で１２球団１位。盤石の投手陣で優勝を果たしたチームへの移籍は、他チームで登板機会を求めていたとはいえ複雑な心境だったという。「ジャイアンツと聞いた瞬間は『もう終わった』と。ファイターズで結果を出せなかったのに、ここに入って戦っていくのかっていう気持ちが強かった」。新天地での不安をかき消すように、春季キャンプからがむしゃらに腕を振った。

指揮官の助言もあり、今では代名詞となった”必殺シュート”を磨き上げた。「だんだん（コースを）狙えるようになった。『この場面は甘くなったらダメ』、『この場面は甘くてもいい』と割り切って、頭を整理できるようになった」。臆せず右打者の内角をえぐり、強打者たちの腰を引かせた。必殺球の完成は、元々自信を持っていたスライダーを活かすことにもつながった。

深めた自信は結果に直結。「いい場面で使ってくれるのが早かった。今まで実績がないのに、接戦の試合を任せてもらえるのは普通ありえない。積み重ねていくことによって、だんだん計算が立つようになった」。今オフはさらなる成長を図り練習を重ねる。「精度も球速も、全てにおいて上げていきたい」。飛躍を遂げた右腕が、来季も巨人のブルペンを支える。