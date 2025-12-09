◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ＡＣＬＥ▽第６節 神戸―成都蓉城（９日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が、今季最終戦となるＡＣＬＥ第６節のスタメンを発表した。

神戸は現在４勝１敗で首位に立っている。試合前時点で９位の江原ＦＣと勝ち点６差開いており、勝てば神戸の勝ち点は１５。午後９時からのブリーラム―江原戦で江原が引き分け以下に終わると、グループ突破（８位まで）が確実となる。。ＦＷ武藤嘉紀、ＦＷエリキ、ＧＫには権田修一がスタメンに入った。

また、今季限りでの退任が決定している吉田孝行監督も、神戸を率いてのラストマッチとなる。グループリーグ突破を含め、３つのタイトルをもたらした名将を勝利で送り出したい。

神戸のスタメンは以下の通り。

▼ＧＫ 権田修一

▼ＤＦ 山川哲史、本多勇喜、酒井高徳、飯野七聖

▼ＭＦ 井手口陽介、佐々木大樹、井出遥也、鍬先祐弥

▼ＦＷ 武藤嘉紀、エリキ

▼ベンチメンバー 前川、ウボングリチャードマンデー、広瀬、永戸、岩波、グスタボクリスマン、扇原、山内、宮代、大迫、ジェアンパトリッキ、小松