市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす10日からの天気のポイントです。

小野：

今後、短い周期で冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。12日・金曜日は時々雪、15日・月曜日は一時、雪が降るでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

11日・木曜日の後半から雨が降り出し、12日・金曜日は雪の予報です。そして、15日・月曜日は、マークは小さめですが、雪が降るでしょう。





雪予報になっている12日の予想天気図です。

小野：

西高東低の冬型の気圧配置です。雪になる目安・寒気の色分けの中間の色が、石川県内をすっぽりと覆っているため、雪の予報が出ています。

小野：

そして、15日も同じように冬型で雪の予報です。ただ、寒気は、12日ほどは南下しない見込みなので、雪マークは小さめとなっています。



もう一度、週間予報です。

小野：

今のところ、大雪の予報にはなっていませんが、注意していただきたいのは… 冬型の気圧配置の前後の日は風が強くなります。最低気温が1度、2度になると、道路は凍結している可能性があります。こちらには十分、ご注意ください。



市川：

皆さん、気を付けましょう。