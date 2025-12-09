千鳥・大悟、テレビ局に色紙持参でサインもらった共演者告白「この世界に入って初めて」相方・ノブも驚き「見たことない」
【モデルプレス＝2025/12/09】お笑いコンビ・千鳥の大悟が、7日放送のフジテレビ系スポーツニュース番組『すぽると！』（毎週土曜24時35分〜25時15分、毎週日曜23時15分〜24時30分）に出演。共演者からサインを貰ったことを明かす場面があった。
◆大悟、阪神・佐藤輝明選手とテレビ生出演
この日、同番組にはセ・リーグ打撃2冠を達成し、リーグMVPに輝いた阪神タイガース・佐藤輝明選手が生出演。今シーズンについて問われると佐藤選手は「すべてが上手くいったと言うか、周りのサポートもあり良いシーズンになりました」と笑顔を浮かべ、東京でのテレビ生出演は「初めてになりました」と緊張気味に語った。ノブから「なんで『すぽると！』を選んでくれたんですか？」と尋ねられると、佐藤選手は「もちろん千鳥のお2人に会えるから」と即答するとスタジオからは拍手が沸いた。
◆大悟「初めて色紙買ってテレビ局持ってきた」サインもらった相手とは
すると、大悟は「わしは、ちょっと早めに入ってサイン貰いに行った」と佐藤選手にサインを貰ったことを告白。ノブから「大悟がそんなのしている見たことない」と言われると大悟が「この世界に入って初めて色紙買ってテレビ局持ってきた」と語り、「嫁のかぁちゃんから『お願い！』って（笑）」と妻の母から頼まれてサインをお願いしたことを明かしていた。（modelpress編集部）
