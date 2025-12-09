WayV、ウィンタースペシャルAL『白色定格』が韓国＆中国の主要チャートで1位を記録！

WayVのウィンタースペシャルアルバムでグローバルファンを再び魅了した。

【写真】テン、あのちゃんとレア2SHOT

12月8日にリリースされたWayVのウィンタースペシャルアルバム『白色定格（Eternal White）』が、韓国HANTEOチャートのデイリーランキングで1位を記録し、注目を集めている。

また、中国の音楽プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバム総合販売チャートおよびEPチャートでも1位を獲得し、 販売額が25万元を超えた作品に与えられる「ゴールドアルバム」認証を取得した。

（写真＝SMエンターテインメント）WayV

さらに、iTunesトップアルバムチャートでは、日本・メキシコ・タイ・インドネシア・ペルー・チリ・フィリピン・ベトナム・グアテマラなど世界9地域で1位を獲得。合計15地域でトップ10入りを果たし、グローバルな人気の高さを証明した。

『白色定格（Eternal White）』には、同名タイトル曲を含む全7曲が収録され、WayVならではの“冬の感性”を堪能できる内容となっている。タイトル曲『白色定格（Eternal White）』は、白い冬のように凍りついた時間を打ち破り、前へ進み続けるという強い意志を、エネルギッシュなラップと甘美なボーカルで表現したダンスポップナンバーだ。

なお、WayVは12月14日に北京で「2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] 」のフィナーレ公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）