「聞き手になる」と、聞く側にも相手にも予想外の奇跡が起きる。医師が勧める悩みから解放される方法

「上司のひと言をさらっと聞き流せない」「ゆらいでしまう自分を変えたい」「気づけば自己否定でまとめてしまう自分がいる……」――。

こうした状態は「いのちの泉が枯れている」場合が多いと著者の稲葉俊郎さんは言います。稲葉さんは西洋医学だけでなく、東洋医学や代替医療、心理学も修めた医師です。

治療現場や旅先での出会い、温泉、演劇、アート、本などを通して、「いのちの力」がよみがえる方法を、著書『肯定からあなたの物語は始まる 視点が変わるヒント』より抜粋してお届けします。

いい聞き手の条件

ふわふわと 浮かばせていると

もつれた糸は おのずとほどける

困りごとがない人なんて、いるのだろうか。どんな完璧に見える人でも、程度の差はあるにしろ困りごとはある。人間関係の悩み、健康上の悩み、金銭上の悩み。小さいことも大きいことも困りごとを解決しながら人は未来へ生きているようなものだ。

困っている人が、まず求めているのは「聞き手」の存在である。悩みや困りごとの相談は誰でも受けたことがあるだろう。話を聞いていると具体的な解決法を求めているように感じられるが、実際に求められているものは解決法ではなく聞き手の存在そのものなのだ。なぜなら、共感してくれる存在が応急処置のように悩みの一端を受け取ってくれる。言葉として放つだけで悩みの重さから少し解放されるからだ。

共感してくれる相手がいるだけで、悩みの重荷は少し軽くなる。悩みの重さは言葉に変換され、言葉がその重荷を軽くする手助けとなってくれる。心の中で同じ回路をグルグルと回転するようにうごめいていたものは、その一部が回路外へと排出されるだけで軽く感じる。心の軽さは体の軽さにつながり、ほっと息を吐くこともできる。多くの場合、必要なのは解決法よりも共感してくれる相手だ。答えは外部にあるのではなくて、最終的にはその人自身の内部から引っ張り出されてくるものだから。

もし、あなたが自分自身にはたいした能力もなく、たいした取り柄がなく、大きなことなんて何もできないと過小評価しているとしたら、いい聞き手になることを提案したい。

よき聞き手になること。これは誰にでも開かれている道だ。機械やAIとは異なる極めて人間的な存在行為。聞き手になる覚悟をしてただ存在すること。聞き手になることで相手に貢献できる。

そもそも、なぜ私たちは聞き手を必要とするのだろうか。私たちは解決法という遠い目標のずっと手前の場所で、まるで雨宿りの木のように共感してくれる人を求めているからだろう。正しいか間違っているかとジャッジすることを求めているのではなく、共感してくれる場所で心を通いあわせ、その雨宿りの木で深呼吸して休みたいと、心は求めている。

共感してくれると、悩みで飽和してはち切れそうだった心にスペースが生まれる。すき間が生まれることで、新しい未来を描くキャンバスが生まれ、未知の解決に向けて自分なりの旅路が始まる。過去を振り返ると未解決のことだらけで気になって前に進めなくなってしまうからこそ、注意を意識的に未来へ向けて前へと進む。

聞き手や共感者の存在は、あなたの心に何を生み出すかというと、心の中に客観化が芽生え、普遍化への道が開けていくということだ。

客観化とは、自分自身と体験とをぐっと分離すること。普遍化とは、個人的（パーソナル）な体験を、より広く誰にでも適用できる原理にまで深めていくことだ。

たとえば大切な人を亡くしたとき、愛が深ければ深いほど喪失の悲しみは大きい。悲しみが心に溢れ、あのときこうすればよかったのではないかと、答えのない後悔が自分を責め自分を否定し、過去から現在に戻れなくなる。悲しみの体験に圧倒され、悲しみの感情と自分自身とが分離できなくなると、何を見ても悲しくなり、過去を思い出してもすべてが悲しみの素材となってしまう。

もちろん、喪に服す時間は絶対に必要であり、誰にでもそうした心のプロセスは起こる。しかし、悲しみに飲み込まれるように悲しみの感情が自分自身と一体化してしまうと、何年経ってもその世界から出られなくなってしまう。

舞台やテレビドラマでそうした場面を見ているときには、死の悲しみに共感しながらも安全な場所から距離をとって客観的に見ることができている。舞台やテレビドラマを見るときのように、起きている出来事を客観化して見る視点を獲得することができたら、悲しみに飲み込まれなくなる。

メタ認知と言われるような、自身の体験や湧き起こる感情を、天井にまるで目がついているかのごとく客観的に、定期的に観察しているような視点を得ることが必要だ。悲しんでいる自分を落ち着いて広い視座で見ている自分。複数の視点が共存することで悩みや苦しみは客観化される。客観化は、研究者が研究対象を客観的に見つめるような態度だ。

暮らしの中で、ふとした瞬間に頭の中に空白の時間が訪れる。たとえば、誰にでも訪れる空白の瞬間は朝の目覚めの時間だ。空白地帯にこそ新しい視点を流し込む必要があるのだが、そこでも負の体験を自動でリピート再生してしまうと、現在（いま）が過去の時間に奪われてしまう。現在に生きず、過去に生きていることになる。体験を心の適切な位置におさめていくためには追体験が必要だが、その目的を果たすために大切なことは、舞台やテレビドラマを見ているかのように客観化する視点を持つことでもあるのだ。

誰かに嫌なことを言われたとしよう。心深くにトゲのように刺さっている。ふとした瞬間に思い出すと、ムカムカと怒りが湧いてくる。場合によってはシクシクと悲しい気持ちになる。

同じ場所をグルグルと周っているときには、旋回しながらも少しずつ中心から距離をとって離れてみる。いきなり離れることができなくてもよいから少しずつ離れてみる。距離を離していくには、納得できる声かけが必要となる場合もある。「嫌なことを言う相手は心が不安定で荒んだ状態だったからかもしれない」「相手が無礼なのは、寝不足で体が疲れていて余裕がないだけなのかもしれない」。距離をとるために自分の頭が納得できる理屈づけが必要だ。

負の体験をリピート再生しない

心の適切な場所に位置づけるためのスペースを、心の中に創造（クリエイト）していく。部屋を模様替えするように。心の部屋には定期的な掃除や整理整頓が必要だ。ときには思い切って不要なものを捨てる必要もある。心の治癒力が発動するためには、心が動くスペースが必要となる。

部屋を片づける場合を想像してほしい。まずはスペース作りではないだろうか。片づけようとすることで、主観化（自分の視点）と客観化（自分以外の視点）を行き来する振り子のような往復運動が起きる。

くっつき、離れる。

包み込み、突き放す。

手に入れ、手離す。

訪れ、立ち去る。

水を飲み、排尿する。

ご飯を食べ、排便する。

息を吸い、息を吐く。

円滑に進む日常的な現象をよくよく見つめてみれば、こうした往復と循環の運動が自然に起きていることに気づくだろう。つまり、負の体験をリピート再生してしまうということは、往復や循環の運動が起きていない状況に、困っているのだ。

自分に起きた経験を当事者として体験しながら（主観化）、同時にそれを他者の経験を観察するように体験しながら（客観化）、懐中電灯のイメージでいろいろな角度から光をあててみる。そして局所だけではなく全体を冷静に俯瞰して見つめる。自由に空を飛翔する鳥の目差しを獲得する。強いエネルギーを帯びた感情と一体化していたら、意識的に距離をとり離れる。

息を吸ったら吐く必要がある。息を吸い続けると、息ができなくなるのだから。意識的に息を吐き出すようにして、少し離れてみる。しっかりと距離をとる。ときにはもっと大胆になり、海を越えて海外へ、地球を飛び出して宇宙空間へ、この世界を飛び出してあの世へ飛躍するように距離をとる。思い切ってあなたの居場所から離れてみる。他者の体験のように感じられる場所まで離れてしまい、またあなたの居場所へと戻ってくる。感情に飲み込まれず巻き込まれず受け止めることができる場所へ心の旅をするように。

糸がもつれているとき、1本を強く引っ張ってしまうと、さらにもつれは深くなる。もつれが深くなればなるほど、イライラして心の余裕がなくなり、さらに糸を強く引っ張ってしまう。糸のもつれを解消しようとして糸を切ろうと決意するが、実際には長い大切な糸を切ってしまうことになりやすい。

もつれているときは、1本の糸を強く引っ張らずに、糸の全体を空気にフワフワと浮かすように全体として扱っていると、おのずからほどけてくる。不思議なものだ。糸を引っ張らず、糸を切らず、全体の形のままでフワフワさせていると、距離が離れることでほどけていく。もつれているときこそ、距離をとる。人と人との関係性の話として受け取ってほしい。

距離がとれないほど一体化し一緒になってしまうと（糸がもつれてしまうと）、かえって絡みあいが起こる。なぜなら接近しすぎると、それぞれの個性が生きてこないからだ。相手の個性を認めず、尊重しあわなくなれば、衝突と対立が起きる。個性を大事にするには、ある程度の距離をとるのがよい。自分を成り立たせている個性を生かすためにも、距離をとることが必要なのである。

聞き手になること。

聞き手がいると、力が出てくる。聞いてくれているだけで、次に向かうエネルギーをすごく引き出してくれる人がいる。おたがいのエネルギーが引き出されてくることがある。

たとえば、美しい自然や壮大な風景を見ているだけで、力が引き出されてくることはないだろうか。自然の存在は、あなたの内部にある未知の力を引き出してくれる。よき聞き手になることは、自然と同じように悠然と温かく共に在ることと似ている。目の前の大切な人の中には、未来へ力強く生きていく力が使われず眠っているのだから。

個性を生かした人生が、あなたにしか果たせない人生だ。誰かの真似ではない人生。

聞き手であることにも全力で挑めば、あなたにしか果たせない役割となる。そのときには、人の根本の場所に全身全霊で迫ってほしい。根本の場所は、「魂」と言い換えられる。魂という言葉がしっくりこなければ「いのち」のほうが真意は伝わるかもしれない。どの人にも根底にはその人をその人たらしめている魂（いのち）がある。

自分は、どう生きようとしているのだろうか、本当はどう生きればよいのだろうか。そうした原点に戻ることで、本来の自分自身とのずれは補正される。

誰もが心の中にアート（創造性）がある。芸術家はそれを解き放つように表現して生きている。一方、私たちは日常生活を生きるという行為の中で、人生というプロセスで創造性を発揮している。

ダ・ヴィンチやバッハに誰もがなれるわけではないが、彼らと同様に生きる行為によって芸術を表現している。ひとりの人間というものが、見事に表現されているのが芸術である。聞き手になることは、人間という芸術作品を鑑賞し、感動する行為でもある。なぜなら、芸術は自分の個性を土台にしなければ成り立たないものだから。

生きるとは個性を生かしたものであり、それは芸術の表現そのものである。この時点まで行くと、「客観化」を超えて「普遍化」の扉まで来ている。あなたの人生が誰かの心を震わせたら、普遍化への扉を開けている証と言っていい。その扉が名画と言われる芸術作品や、名作と言われる小説や映画、音楽や物語へとつながった入り口だから。

客観化とは、自分自身と体験とを分離すること。普遍化とは、個人的（パーソナル）な体験を、より広く誰にでも適用できる原理にまで深めていくこと。客観化も普遍化も、当事者だけでは行うことは難しいものだ。しかし、聞き手の存在であなたの個性が引き出されてくることで、あなたの生きた人生の軌跡が誰かの心を震わせる。勇気や生きる力を与えるものになる。

誰もが「聞き手」になることができる。聞き手は、余計な価値判断をする必要はない。ただ聞き、ただ共感する。話し手が聞き手に求めているのは、心が広がり温かくなり豊かになる場。大きな器の中で体験を色眼鏡なく受け止めてくれる場。

聞き手の存在がきっかけで起こった「語る」こと、「表現する」こと、「書く」こと、「伝える」ことは、客観化や普遍化のプロセスに貢献する。「聞き手」が存在したことで客観化や普遍化という相互反応というプロセスが起こるとすれば、これは奇跡のような現象ではないだろうか。

出会いにより奇跡は誰にでも起きる。

いのちを豊かにするものと削りとるものがある。いのちの輝きに敏感になるとどんどん「いのち」は磨かれる