みそ味のパスタも…『つけてみそかけてみそ』と名古屋パルコのコラボイベント 14種類のオリジナルみそ料理が登場
30年以上にわたって名古屋で愛されている、チューブ入り調味味噌『つけてみそかけてみそ』。名古屋パルコ内の飲食店でコラボイベントが開かれていて、14種類のオリジナルみそ料理を食べることができます。
■地元の醤油と相性がいい？金沢のすし店は「炙り三昧」
「味噌炙り三昧」は、人気の寿司ネタ、サーモン・えんがわ・赤海老をみそ味に。このメニューが食べられるのは「金沢まいもん寿司」です。
地元で190年続く「直源(なおげん)醤油」に酒・みりんを加え、「つけてみそかけてみそ」を混ぜ入れ、甘さ際立つ特製味噌ダレに。
田所店長：
「金沢の甘めのおしょうゆと非常に相性がいいんじゃないかなと思ったので。色々混ぜて、みそをつけて炙った方が香ばしい香りもしたのでいいのかなと」
寿司ネタに特製味噌ダレをたっぷり塗って、仕上げに炙った一品。炙る事で、サーモンとえんがわの油が溶けて、うま味と甘味が強く感じられる「味噌の炙り三昧」です。
■ありそうでなかった？みそが主役の洋食メニュー
そのほかユニークなのが、みそ味のパスタ『つけてみそかけてみそボロネーゼ』。作ったのは、パスタ専門店「鎌倉パスタ」です。
渡辺店長：
「上品な甘さのおみそを組み合わせたボロネーゼをご用意しております。卵黄がのっていますので、割って食べていただくと、よりまろやかなかたちで、味変になっておいしいかなと思います」
バターにミートソースやブイヨンなど混ぜて作ったボロネーゼソース。そこに、「つけてみそかけてみそ」を隠し味に加え温めます。
ゆでたて生麺とからめて盛り付けたところで、『つけてみそかけてみそ』を追いがけ。
大葉とさつまいもチップスを仕上げに添えて、彩りを加えたら完成です。
客ら：
「マイルドになっていて食べやすかったです」
「みそのよさもボロネーゼのよさもどちらも楽しめる、初めて食べるパスタでした」
名古屋ならではの「みそ味」が、ジャンルを越えて大変身。コラボメニューのイベントは12月21日までです。