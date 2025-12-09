GOOD ROCK SPEED×Avicii新作♡音と光をまとうヴィンテージTが登場

グラフィックカットソーで人気のGOOD ROCK SPEEDから、世界的DJ・Aviciiとのコラボコレクションが新登場。象徴的なフォトやロゴを使用した全7型がそろい、ヴィンテージライクな加工や箔プリントを取り入れた、存在感あふれるラインナップです。アートとしても楽しめるデザインは、音楽の熱量と光をまとったような特別な一枚に♡先行予約は2025年12月9日（火）よりスタートし、ファンからも注目が集まっています。

Aviciiの世界観を纏う全7型Tシャツ

本コレクションでは、Aviciiのフォトや象徴的ロゴをモチーフにしたロングスリーブ1型、Tシャツ6型の全7型を展開。

GOOD ROCK SPEEDらしい製品洗いやピグメントダイ加工を施し、シルクスクリーンと箔プリントを組み合わせた繊細なデザインが特徴です。

■展開アイテム（一例）



・TRUE T-SHIRT（ピグメントダイ）

・NAME LOGO T-SHIRT（WHITE／ウォッシュアウト）

・NAME LOGO T-SHIRT（CHARCOAL／ピグメントダイ）

価格：6,930円（税込）

サイズ：S／M／L／XL

デリバリー時期：2026年1月

グンゼの新作「hadakabra」ノンワイヤーブラで美しいシルエットをキープ

ライブの熱量を閉じ込めたフォトデザイン

ステージで輝くAviciiの瞬間を切り取ったフォトアートTは、ラインナップの中でも存在感抜群。

光の表現を高める箔プリントやニュアンスある色味を重ねたデザインで、ライブの熱気や高揚感をそのまま閉じ込めています。

■展開アイテム（一例）



・LIVE PHOTO LOGO T-SHIRT

・FOIL PRINTED T-SHIRT

・LIVE ART T-SHIRT

・LONG SLEEVE T-SHIRT

価格：T-SHIRT 6,930円（税込）／LONG SLEEVE 8,030円（税込）

サイズ：S／M／L／XL

デリバリー時期：2026年4月

音楽と光をまとう特別な一枚をチェック♡

GOOD ROCK SPEED×Aviciiコレクションは、音と光、そしてAviciiの世界観をファッションとして楽しめる魅力的なラインナップです。

ヴィンテージ感とモダンなエッセンスが融合したTシャツは、日常のコーデにさりげなく個性を添えてくれそう♡

通常販売は2026年1月から、先行予約は公式オンラインストアにて2025年12月9日（火）より開始。気になる方はお早めにチェックしてみてください。