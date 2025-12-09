¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡ÛËö±ÊÏÂÌé¤¬V¡¡4¥³¡¼¥¹¤«¤é¥«¥É·þ¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«µÆÃÏ¤µ¤ó¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤ÎG1¡Ö³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤¬4¥³¡¼¥¹¤«¤é¥«¥É·þ¤ê¤Ç¾¡Íø¡£º£Ç¯3·î¤«¤é¤Ä71¼þÇ¯°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯5°Ì¤Ç¾è¤ê¹þ¤à½é¤ÎSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£2Ãå¤ÏµÆÃÏ¹§Ê¿¡¢3Ãå¤Ï³ý¸¶Íªµª¡£Àá´ÖÇä¤ê¾å¤²¤Ï71²¯1779Ëü900±ß¤ÈÌÜÉ¸¤Î65²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê¤Î3ÂÐ3¡£¸þ¤«¤¤É÷5¥á¡¼¥È¥ë¤â¡¢¤³¤ÎÆü¡¢10RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¾ò·ï¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÁ°¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Àá¤ÎËö±Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆÃ·±¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥¼¥íÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜÈÖ¤â¥³¥ó¥Þ09¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÆ§¤ß¹þ¤ß¡£¥¹¥í¡¼Àª¤Î¥«¥Ù¤â¤Ê¤¯¡¢1M¤Þ¤Ç¤Î²ÃÂ®´¶¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¥¤¥óµÆÃÏ¤Î¾å¤ò¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«µÆÃÏ¤µ¤ó¤ò·þ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Î²ñ¿´¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿42¹æµ¡¤âºÇ¹â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¤«¤é¤Ä71¼þÇ¯°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤Ç¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë¤Ø¤ÎºÇ¹â¤ÎÎ®¤ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈôÅÄ¡Ê¹¾¸Ê¡Ë·¯¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿°ú¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃêÁª±¿¤¬¤¤¤¤¡£¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¤äÂç»Õ¾¢¤ÎÊöÎµÂÀ¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢ÄìÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î²÷¿Ê·â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö½»Ç·¹¾¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè2²óÌÜ¡£¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Ê¤ó¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡£Êö¤µ¤ó¤ä¿¿Ç·²ð¤µ¤ó¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¡¢¶â´§·èÀï¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¡¡¡þËö±Ê¡¡ÏÂÌé¡Ê¤¹¤¨¤Ê¤¬¡¦¤«¤º¤ä¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£124´ü¡£ÄÌ»»1556Áö373¾¡18V¡£º£Ç¯10·î¤ÎÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÄÅ¡Ë¤ÇSG½éÀ©ÇÆ¡£G1Í¥¾¡¤Ï23Ç¯2·î¶å½£ÃÏ¶èÁª¡Ê¼ã¾¾¡Ë¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¤Ä71¼þÇ¯¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¡£»Õ¾¢¤Ï102´ü¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡£·ì±Õ·¿A¡£